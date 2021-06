Cannes'i filmifestivali aupreemia pälvib näitleja Jodie Foster

Kuldse Palmioksa aupreemia antakse Fosterile üle 6. juulil toimuval festivali avaüritusel, kus näitleja on aukülaline, vahendas The Guardian.

Foster osales esimest korda Cannes'i filmifestivalil 1976. aastal 13-aastaselt filmi "Taxi Driver" osatäitjana. Lisaks on festivalil näidatud võistlusväliselt kahte tema filmi - "The Beaver" 2011. aastal ja "Money Monster" 2016. aastal.

"Võlgnen Cannes'i festivalile nii palju, see on täielikult mu elu muutnud," kommenteeris Foster tänavust auhinda puudutavat uudist. "Kuigi olen ka varem filme lavastanud, on oma filmiga siia festivalile saada olnud suur unistus."