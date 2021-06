Tartu Kunstimuuseumis avati Krista Leesi isikunäitus "Verbarium"

Leesi loomingut iseloomustab sõnamäng ehk keele ja silmaga nähtava ühendamine. Tuttavad objektid saavad tema teostes uue ja teravmeelse tähenduse. Näiteks leiavad näitusel nutika tõlgenduse tartulikud kahekorruselised kuurid ehk kallereid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu linnaruumis leiduvat on Leesi sidunud suurema maailmakaardi ja ka killukestega Tallinnast ja Pariisist. Mustrimaailma loomiseks käis Leesi inspiratsiooni otsimas eeskätt just Tartust.

"Mul ei ole iseenesest Tartuga tugevat sidet olnud, siis oligi hea värske pilguga vaadata ringi, ja kohe leidus küll sellist inspiratsiooni. Ja ma arvan et ka inimestel on siin ise otsida, et millisest majast on inspireeritud. Kõige viimases saalis on liiklusmärgist saanud põrandavaip, sellise tekstiga liiklusmärk oligi Tartus olemas, mina siis lihtsalt lisasingi natuke veel graffitit," rääkis Leesi.