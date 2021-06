Esmakordselt toimuv animafestival Animist avalikustas võistlusprogrammid

"Festivali meeskond on väga positiivselt üllatunud, et meile laekus nii palju filme, kuigi festival toimub esimest korda," kirjeldas programmijuht Kamila Kucikova ja lisas, et Võistlusprogrammidesse valitud filmide teemad peegeldavad hästi seda ruumi ja olukorda, kuhu filmide autorid on viimasel ajal tänu maailmas toimuvale sattunud. "Nelja seina vahel aega veetes on nad mõtisklenud lapsepõlvetraumade üle, meenutanud kauneid puhkusemälestusi nii minevikus kui kujutlustes, üheks läbivaks teemaks on sotsiaalse suhtluse igatsus, meeleheites ollakse valmis suhtlema kasvõi kodutehnikaga, ning lahendusi ja rahu leitakse mere avaruses või kosmose kõiksuses."

Festivali kunstiline juht Priit Tender rõhutas, et iga programmi valitud film viib vaataja rännakule läbi erinevate lugude, mõtteviiside, kultuuride ja visuaalsete maastike. "Lühianimatsioonis peegelduvad ilmekalt meie ajastu ideoloogilised, esteetilised ja tehnoloogilised suundumused, need on filmid, mis ei jõua kinolevisse, parim viis neid avastada on festivalil," sõnas ta ja mainis, et programmis on muuhulgas Horvaatia, Taani, Prantsusmaa, Venemaa, Hiina, Poola, Kolumbia, Iraani, Ukraina tegijate filme.

Lisaks rahvusvahelistele projektidele jõudsid võistlusprogrammidesse ka mõned Eesti filmid. Rahvusvahelisse võistlusprogrammi on valitud Francesco Rosso film "Neli kivi", tudengifilmide võistlusprogrammis saab näha Bruno Quasti filmi "Pao Pae" ja Pablo Ballarini Eesti-Hispaania koostööd "The Piece of Tail in The Mouth of The Snake That Bites Its Own Tail".

Rahvusvaheline võistlusprogramm

"A Cat Is Always Female" (rež. Martina Meštrović, Tanja Vujasinović, Horvaatia)

Arka (rež. Natko Stipanicev, Horvaatia)

"At The Edge" (rež. Sylvie Denet, Prantsusmaa)

"Awkward" (rež. Nata Metlukh, Ameerika Ühendriigid)

"Clothes On Rainy Day" (rež. Shih Hung Wu, Taiwan)

"Comeback" (rež. Vladimir Leschiov, Läti-Leedu)

"Crab" (rež. Shiva Sadegh Asadi, Iraan)

"Deep Love" (rež. Mykyta Lyskov, Ukraina)

"Don't Know What" (rež. Thomas Renoldner, Austria)

"Flowing Home" (rež. Sandra Desmazières, Prantsusmaa-Kanada)

Happiness" (rež. Andrey Zhidkov, Venemaa)

"He Can't Live Without Cosmos" (rež. Konstantin Bronzit, Venemaa)

"Horacio" (rež. Caroline Cherrier, Prantsusmaa)

"Imbued Life" (rež. Ivana Bošnjak, Thomas Johnson, Horvaatia)

"It´s All The Salt´s Fault" (rež. María Cristina Pérez, Kolumbia)

"Letting Go" (rež. Cécile Brun, Šveits)

"Mom" (rež. Kajika Aki Ferrazzini, Prantsusmaa)

"Neli kivi" (rež. Francesco Rosso, Eesti)

"Purpleboy" (rež. Alexandre Siqueira, Portugal-Prantsusmaa-Belgia)

"Push This Button if You Begin to Panic" (rež. Gabriel Böhmer, Suurbritannia)

"Serial Parallels" (rež. Max Hattler, Hong Kong)

"The Chimney Swift" (rež. Frédéric Schuld, Saksamaa)

"The Fourth Wall" (rež. Mahboobeh Kalaee, Iraan)

"Throat Notes" (rež. Felix Colgrave, Austraalia)

"Washing Machine" (rež. Alexandra Májová, Tšehhi)

Tudengifilmide võistlusprogramm

"Anemone Temple" (rež. Justyna Pazdan, Poola)

"Any Instant Whatever" (rež. Michelle Brand, Suurbritannia)

"Film Found" (rež. Claudia Munksgaard-Palmqvist, Taani)

"Gravedad" (rež. Matisse Gonzalez, Saksamaa)

"Inside Me" (rež. Maria Trigo Teixeira, Saksamaa)

"Marbles" (rež. Natalia Spychala, Poola)

"Naked" (rež. Kirill Khachaturov, Venemaa)

"Pao Pae" (rež. Bruno Quast, Eesti)

"SH_T Happens" (rež. Micheala Mihályi, David Štumpf, Tšehhi-Slovakkia-Prantsusmaa)

"Tatata" (rež. Yiyang Sun, Hiina)

"The Piece of Tail in The Mouth of The Snake That Bites Its Own Tail" (rež. Pablo Ballarín, Eesti-Hispaania)

"Three Jumps to Happiness" (rež. Artur Hanaj, Poola)

"To Be a Goat…" (rež. Milda Kargaudaitė, Suurbritannia)

Animist Tallinn toimub 18. kuni 21. augustini 2021, festivali keskuseks on Eesti kunstiakadeemia, kus toimuvad filmiseansid, töötoad, loengud ja kohtumised autoritega.