Festivali keskuseks on Eesti kunstiakadeemia, kus toimuvad filmiseansid, töötoad, loengud ja kohtumised autoritega. "Eestis on märkimisväärne animatsiooniajalugu, püsiv riiklik tootmistoetus, mitmed tegevstuudiod ja rahvusvaheline animatsioonikoolitus, paraku pole meil olnud sõltumatut animatsioonile pühendatud festivali,," tõdes festivali kunstiline juht Priit Tender.

Animist Tallinna teljeks on rahvusvaheline võistlusprogramm, 2021. aasta festivali teema on animatsioon ja antropoloogia. Koostöös Tallinna Ülikooli sotsiaalantropoloogia osakonnaga pannakse kokku filmiprogramm ja arutletakse teemadel nagu reisimine, identiteedi varjamine, keha, animism.

Festivali ajaks avatakse EKA galeriis animatsioonialane kunstinäitus pealkirjaga "Maailma vaated" ("Views of the World"). Näituse kuraatoriteks on pikaaegne Hollandi animafilmifestivali juht Gerben Schermer ja Küprose animafilmifestivali juht Yiorgos Tsangaris. Lisaks EKA-le on festivali partneriks Kai kunstikeskus, mis avab oma kinosaali festivali programmidele.