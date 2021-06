Tallinnas esinev räppar Pi'erre Bourne andis välja uue albumi

Sügisel Tallinnas esinev räppar ja produtsent Pi'erre Bourne'il ilmus uus kauamängiv "The Life of Pi'erre 5".

Album on viies osa plaadiseeriast, mille valmistamist alustas Pi'erre Bourne aastal 2016, olles siis ise veel taustajõud muusika produtsendina teiste räpparite plaatidel. Pi'erre'i elust-olust tänavatel, armu- ja ööseiklustest ning mõtisklustest jutustav albumiseeria on olnud Bourne'i viis end sooloartistina välja tuua.

Bourne'i isikliku plaadifirma SossHouse ja firma Interscope ühise väljaandena ilmunud "The Life of Pi'erre 5" jääb albumisarja viimaseks osaks. "Olen äärmiselt elevil, et liigun nüüd muusikas edasi järgmise peatüki suunas," ütles räppar ise.

16-loolise albumi kõik lood on Bourne produtseerinud ise ning neil kuuleb talle iseloomulikku pehmet urbanistlik-futuristlikku elektroonilist funki uue laine räppmuusika võtmes.

Plaadil teevad külalistena kaasa ka Playboi Carti, Lil Uzi Vert ja räppar Sharc.

Albumiga samal päeval ilmus plaadi tegemist vaatlev minidokumentaal "Life of Pi'erre".