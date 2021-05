Produtsent-räppar Pi'erre Bourne annab Tallinnas kontserdi

16. oktoobril 2021 esineb Tallinnas Club Hollywoodis USAst pärit produtsent-räppar-laulja Pi'erre Bourne. Bourne jõuab Tallinnase uue juunikuus ilmuva albumi "Life of Pi'erre 5" Euroopa turnee raames. See on Bourne'i esimene kontsert Eestis.

Uue laine räpi valdkonnas kõrgelt hinnatud Pi'erre Bourne'ile on "Life of Pi'erre 5" viiendaks sooloalbumiks. Tema isikliku loomingu armastatumad lood on "Poof", "Marie Curie", "Guillotine" ja uue albumi avasingel "4U".

Trap-muusikas tõusis Bourne'i nimi esile läbi koostöö räppar Playboi Cartiga, kelle ihuprodutsendiks on teda loetud. Bourne'i produtseeritud oli suurem osa Playboi Carti läbilöögialbumite "Playboi Carti" ja "Die Lit" lugudest, Bourne on paaris loos biitide taga ka Carti viimasel albumil "Whole Lotta Red".

Ühtlasi on Bourne produtsendina valmistanud lugusid sellistele uue laine räpi staaridele nagu Travis Scott, Juice WRLD, Drake, Young Thug, Lil Uzi Vert, 6ix9ine, Trippie Redd, 21 Savage, Lil Yachty ja Famous Dex.

Täispikki koostöö-albumeid on Bourne teinud koos räpparitega Young Nudy, Chavo, Jelly, Cardo ja Frazier Till.