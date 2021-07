Ameerika filmiakadeemia avalikustas nimekirja uutest liitumiskutse saanutest

Ameerika filmikunsti ja -teaduste akadeemia (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS) saatis kutse enda ridadega liitumiseks sel hooajal 395 filmivaldkonna esindajale, mida on poole vähem kui viimastel aastatel. Kutse saanutest on samas pea pooled naised ja enam kui pooled rahvusvahelised tegijad.

Akadeemia sõnul otsustavad nad liikmeks kutsumise üle kutselise kvalifikatsiooni põhjal, võttes prioriteediks esindatuse, kaasatuse ja võrdsuse, vahendab Indiewire.

Statistiliselt on 2021. aasta kutsete saajatest 46 protsenti naised, 39 protsenti on pärit alaesindatud etnilistest/rassilistest kogukondadest ning 53 protsenti on rahvusvahelised liikmed, kes pärit 49 riigist väljaspool Ameerika Ühendriike.

Teiste hulgas on kutse akadeemiaga liitumiseks saanud 89 Oscari nominenti ja 25 võitjat, sealhulgas filmi "Minari" eest parima naiskõrvalosa Oscari saanud Yuh-jung Youn, samas filmis tehtud rolli eest parima meespeaosa Oscarile nomineeritud Steven Yeun, "Minari" lavastaja-stsenarist Lee Isaac Chung ning filmis naiskõrvalosa täitnud Ye-ri Han.

Lisaks neile kutsus akadeemia ühendusega liituma filmi "The United States vs. Billie Holiday" eest parima naispeaosa Oscari nominatsiooni pälvinud Andra Day, filmi "Borat Subsequent Moviefilm" eest parima naiskõrvalosa nominatsiooni saanud Maria Bakalova, filmi "Pieces of a Woman" eest parima naispeaosa Oscarile nomineeritud Vanessa Kirby ja parima meeskõrvalosa nominendid Leslie Odom Jr. ("One Night in Miami") ja Paul Raci ("Sound of Metal").

Teiste hulgas said akadeemialt kutse ka näitleja Robert Pattinson, filmi "Paljutõotav noor naine" lavastaja Emerald Fennell, Pixari animafilmile "Soul" originaalmuusikat teinud Jon Batiste ja filmile "Judas and the Black Messiah" originaalloo kirjutanud H.E.R..

Variety kirjutab, et maikuus teatas AMPAS, et eesmärgiga tagada püsiv kasv ja tugi kõigile liikmetele, vähendavad nad kutsete arvu umbes poole võrra sellest, mis see viimastel aastatel on olnud (2020. aastal saatis akadeemia laiali 819 liitumiskutset).

Koos selleaastaste liikmetega oleks akadeemias osakaalud sellised, et 33 protsenti liikmetest oleks naised ja 19 protsenti alaesindatud etnilistest/rassilistest kogukondadest, kirjutab Los Angeles Times.

Kogu nimekirja akadeemiasse kutsututest näeb Indiewire'ist.