Eike Eller: eestlaste koostööl valminud ooper "Innocence" on tõeline elamus

3. juulil esietendus sel mainekal Prantsusmaal toimuval festivalil Soome helilooja Kaija Saariaho uus ooper "Innocence" ("Süütus"). Tegu on rahvusvahelise produktsiooniga, milles teeb ooperi koorina kaasa Eesti Filharmoonia kammerkoor, Londoni sümfooniaorkestrit dirigeerib Soome dirigent Susanna Mälkki, libreto pärineb soome kirjaniku Sofi Oksaneni sulest ning lavastajaks on Austraalia päritolu Simon Stone.

Maailma esietendus kujunes tõeliseks elamuseks, publik aplodeeris püstiseistes "braavo" hüüete saatel. Etendus haaras jäägitult endasse, keeruline oli tekkinud emotsioone sõnadesse panna. Muusika, lavastus ja lugu on niivõrd mitmekihilised, et peale esmakordset vaatamist sooviks veel ja veel etendust näha, avastamaks ja märkamaks uusi tahke ja kihistusi. Sofi Oksanen käsitleb kaasaegset teemat tänapäeva ühiskonnale iseloomulikus multikultuurses kontekstis: solistid laulavad ja retsiteerivad üheksas eri keeles.

Loo sisuks on koolitulistamine ning selle mõju osaliste eludele aastaid hiljem. Kuigi koolitulistamisi on palju kajastatud, siis siin minnakse kaugemale konkreetsest loost ja süüvitakse küsimusse süüst. Kõik on mingil viisil süüdi, sellest ei ole justkui pääsu.

Lavastus ja lavakujundus on väga filmilikud. Pisiasjadeni täpne ja väga realistlikult mõjuv koopia loo tegevuspaigust nagu klassiruum ja peosaal on seatud pöördlavale. Olles pidevas liikumises, annab see tugeva ajalise mõõtme ning võimaldab paralleelselt käsitleda kaasajas ja kümme aastat tagasi toimunud traagilisi sündmusi.

Kuna koori ei ole lavastusse sisse kirjutatud, siis paiknesid lauljad lava taga ja dirigenti vahetult jälgida ei saanud. Suur vastutus langes seega koormeistrile Lodewijk van der Reele. Selline lahendus rõhutas etenduse filmilikkust veelgi, kuulsime muusikat, aga esitajaid ei näinud. Pole imestada, sest lavastaja Simon Stone on tegutsenud ka filmirežissöörina. Etenduse lõppedes sai publik siiski sooja aplausiga tänada lavale kummardama tulnud koori. Silmapaistva esituse tegid Tšehhi solist Magdalena Kozena ja Prantsuse sopran Sandrine Piau. Täiesti erakordne oli noore soome-ugri rahvamuusika taustaga muusikust solisti Vilma Jää esitus, mis mõjus vahetu, selge ja isegi ürgsena.

Prantsuse muusikakriitika (Le Figaro, Le Monde, Les Echos, Sceneweb.fr jt) on kajastanud ooperi maailma esmaettekannet ülivõrdes, nimetades teost šedöövriks, mis on juba leidnud koha maailma muusikaajaloos.

Lõuna-Prantsusmaa umbes 140 000 elanikuga Aix-en-Provence'i linnas 1948. aastal asutatud festival on tuntud nüüdisheliloojatelt ooperite tellimuste, innovatsiooni ja uute lähenemiste poolest. Osalevad artistid, koorid ja orkestrid on maailma absoluutses tipus. Kammerkoor on sel festivalil osalenud ka varasemalt, 2011. ja 2013. aastal. Lisaks ooperile "Innocence" osaleb koor veel Richard Wagneri "Tristan ja Isolde" uuslavastuses, mis on samuti valminud lavastaja Simon Stone'i käe all.

Ooperi "Innocence" otseülekannet on võimalik jälgida 10. juulil Eesti aja järgi kl 21 Arte veebikanalil ning kel võimalust, siis etendused toimuvad kohapeal veel ka 10. ja 12. juulil.