Galerii: kruiisisadamas kõlas muusikalise suurlavastuse "Ookean" maailma esiettekanne

Muusikaline suurlavastus "Ookean" räägib maailma hoidmisest, unistamisest, vabadusest ja aupaklikust suhtumisest elusse. See on audio-visuaalne vaatemäng, mis jutustab sugestiivse vee, tule koreograafia ning võimsa muusika kihtidega õpetliku, liigutava ja pöörase loo. Läänemeri, Emajõgi, Vaikne ookean – kui oskame näha ja julgeme vaadata, siis tunnistame, et me kõik oleme üks, ja rohkem meid ei olegi.

Laval ja ekraanidel on orkester Tallinn Sinfonia, koor Voces Tallinn, elektroonika, hiigelnukk, plastik, elu.

Helilooja Ülo Krigul, elektrooniline helikujundus Sander Mölder, lavastaja Ran Arthur Braun, dirigent Risto Joost.