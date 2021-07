Märt Pius toob lavastajadebüüdiga publiku ette tippspordi varjupoole

Ei näitekirjanik Lucas Hnath ega ka lavastaja Märt Pius pole ise ülemäära suured tippsordi fännid, aga mõlemat on teema juures paelunud hoopis selle inimlik külg.

"Koolis me ju oleme kõik spikerdanud, mingisuguse miniseadusega pahuksis olnud, võib-olla kiiruse ületamise eest trahvi saanud või punasega üle läinud. See dopingu teema siin lahatakse ka nii ilusasti lahti just selles osas, et kui keegi läheb üle piiri ja on teinud midagi, mis on teise jaoks vale, siis kerkib õhku, kui vale see on, kas see kahjustab ainult sind või kedagi veel," selgitas Märt Pius "Aktuaalsele kaamerale".

Loo keskmes ongi inimsuhted. Pauli treener seisab küll spordi puhtuse eest, kuid samas kardab kaotada võimalust oma õpilane olümpiale saata. Pauli advokaadist vanem vend püüab aga nooremat venda puhtaks pesta.

Ka põhjus, miks peategelane dopingut tarvitama hakkab, on vägagi inimlik - ta tahab lihtsalt olla sama hea kui teised.

"Me kõik teame, et doping pole selline aine, mida sa sööd sisse ja kohe oled teistest parem, ei, see on masohhistlik tee tegelikult, sest inimene on tänu ainetele võimeline rohkem trenni tegema. Ja see ongi see, mida ta endaga teeb - paneb end rohkem trenni tegema. See on ühelt poolt vaimustav, et inimene on selleks võimeline, teisalt on see kurb, et miks peaks endaga nii tegema," rääkis Tõnis Niinemets.

Tippsportlaseks kehastunud Niinemetsa nõudlik lavakostüüm on mõningatele suverõõmudele piirid seadnud.

"Kostüüm tingib selle küll, et olen pidanud jälgima, et suvine jaanitule ääres grill-liha söömine ja metsik jäätiste söömine ei läheks üle käte," märkis ta.

Osades on veel Steffi Pähn, Alo Krõve ja Uku Uusberg.

"Ujujat" saab näha Sakala teatrimajas.