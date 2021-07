Teatrid võtavad ebakindla sügise eel suvepublikust viimast

Käimasolev teatrisuvi on tegijatele olnud igati edukas. Välja on tulnud üle 80 uuslavastuse, piletimüügid on kõrged ning vabaõhuetendusi on soosinud ka ilm. Siiski on tulnud teatritegijatel elada pidevas hirmus piirangute ees, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Teatrisuvi on möödunud erakordselt hästi sellepärast, et ilm on soosinud. Midagi sellist ei ole mina oma eluajal näinud ja ma ei ole ilmselt ainukene. Suveteatri tegijana 25 aasta jooksul ei ole mina sellist imelist suveteatri suve ilma mõttes veel näinud," rääkis Emajõe Suveteatri loominguline juht Andres Dvinjaninov.

"Ma arvan, et see suvi on kõigil väga hästi läinud siiamaani. Kuid korraldajatel kõigil on kogu aeg vererõhk sajas ja peab iga päev mõtlema, et mis saab homme. Riskid on väga suured olnud sellel suvel," tõdes Skene Katus Kunstile juhatuse liige Kristjan Suits.

Alates 2. augustist on üritustele, kus ei kontrollita külastajate nakkusohtlikust, lubatud siseruumides 500 ja õues kuni 1500 osalejat.

Kui paljudel teatritel hakkab suvehooaeg juba lõppema, siis selle aasta suurim muusikalavastus rokkooper "Johnny" esietendub Tartu laululaval alles järgmisel nädalal. Etendused, kuhu on igal õhtul oodata ligi 3000 pealtvaatajat, uute valitsuse kehtestatud piirangute tõttu ära ei jää.

"Kuna Tartu lauluväljakule mahub 10 000 inimest ja peale, siis meil on seal hajutamisvõimalused ilmselt parimad kui kellelgi teisel. /.../ Meil on võimalik ju need 3000 inimest jagada sektoriteks. Kas tuhandetesse, 1500, nii et nad omavahel kokku üldse ei puutu ja sellega ma täidame tegelikult selle 1500 publiku nõude ära. Aga ütleme nii, et me oleme vajadusel valmis ka vaktsiinipasse küsima ja ka testimist läbi viima, ehkki see tähendab tegelikult väga väga suurt lisakulu," rääkis "Johnny" peaprodutsent Mihkel Truman.

Lisaks publikupiirangutele on koroona raskendanud ka lavadekoratsioonide valmimist.

"Geotekstiili ja puidumaterjali ja kõike seda oli väga raske saada ja et üldse saada see vajalik kogus kokku, see nõudis ikka tõsist tõsist pingutust. See on olnud tõesti ka üks selline probleem, mida võib-olla väljastpoolt ei aimakski," ütles Truman.

Üldiselt võtavad teatrid aga piirangutevabast teatrisuvest viimast, sest inimeste huvi lavastustesse on suur ja tuleviku osas ollakse teadmatuses.

"Ma soovitan kõigil inimestel, kellel teatrinälg veel on, et kasutage seda võimalust veel praegusel hetkel, sest mine sa tea, mis sügisel saab. Me kõik elame sellisel kergel äraootaval seisukohal, kas sügisel me mängime," ütles Kristjan Suits.