Galerii. Võrumaal toimus esmakordselt festival Aigu om!

Jaan Tootsen andis molotamise õpituba ning ühise kontserdi andsid Mari Kalkun, kirjanik Valdur Mikita ja USA muusik David Rothenberg Viitina kõrtsi küünis. Viitinas oli võimalik kohtuda ka mõisaprouaga, et kuulda lugusid tema kuulsusrikkast elust ning Madis Meisteri ja Eva-Lotta Vunderi kaasabil saada rohkem teada häälest ja hingamistehnikatest. Lapsi rõõmustasid Triinu Laane ja Meelika Hainsoo õpitoad Rõuge kunstikuuris ning võimalus ise oma kätega Aigu om! tigu meisterdada.

Elamuslikuks kujunes festivali teise päeva hommikul Pähnis toimunud linnuretk Margit Päka eestvõttel, kus maailma perspektiivi ja oma lugusid lindudest lisas loodushelide uurija David Rothenberg, kes retke ajal paigaldas mikrofonid nii sipelgapessa kui Pähni paisjärve ning improviseeris kohapeal muusikat koos loodusega. Pähnis Heino Palli ja Triinu Laane juhendamisel etendunud võrokeelne lühilavastus vaagis muret metsa pärast Võrumaa laste endi pilgu läbi ja puges vaatajaile sügavale südamesse.

Metsamõtet, milline võiks meie tuleviku mets kunagi välja näha, avasid Aigu om! Pähni päeval loodustargad Urmas Tartes ja Georg Aher. Sisekaemuslikku muusikat pakkus akordionivirtuoos Tuulikki Bartosiki tundetäpne mäng ilmakuulsate metsa kõlakodade vahel. Koostöös Tartu Elektriteatriga puhuti festivali lõpetuseks üles hiiglaslik kinoekraan maalilise Viitina järvesaare kaldal ja linastus Priit Pääsukese film "Öölapsed".

"Eks see festival sai alguse kahest impulsist - et meil on liiga vähe aega ja vähevõitu kogukondlikku läbikäimist. Aga head asjad sünnivad just kokku saades ja sünergias," ütles festivali Aigu om! algataja, muusik Mari Kalkun. "Külastajate tagasiside on olnud ülivõrdes ning see innustab jätkama:"