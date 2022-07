Festival Aigu Om! ühendab aeglasema elu kohalike kommetega

"Aigu Om! on festival, mis ühendab aeglasema elu kohalike kommetega ning sobitab need suuremasse maailmapilti," selgitas festivali ellukutsuja Mari Kalkun. Muusiku sõnul on Aigu Om! sündmusel oluline roll kogukonnatunde loomisel ja kohaliku rikkuse avastamisel.

Festivali fookuses on sel aastal vesi. Nii toimub Aigu Om! raames Võrumaa üks pikima traditsiooniga sündmusi – Viitina Kuurits, kus meeskonnad püüavad kalu ja puhastavad järve arhailise kalapüügiriistaga. Lisaks saab järve kaldal asuvas välikinos vaadata filmi "Vee peal" ja Silver Sepaga järves pesukausil trumme mängida.

Kolmepäevasel muusika- ja sõnasündmusel astuvad lisaks eesti muusikutele ja kõnelejatele üles välisesinejad. Rootsist on külla oodata Aeldre metsatsirkust, kelle etendus toimub sõna otseses mõttes puu otsas. Pähnis saavad nõnda kokku Skandinaavia muusika, tants ja tsirkusetrikid.

Aigu Om! saab alguse reedel laulumängude õpitoaga beebidele ja väikelastele Rõuge kunstikuuris. Laupäeva õhtul avab Viitina kõrtsi küüni perenaine Mari Kalkun üheks õhtuks uksed kontserdiks, kus astuvad üles Silver Sepp, Kristiina Ehin, Eva-Lotta Vunder ja Madis Meister, Eva Mitreikina ning Kalkun ise. Pühapäeval võtab RMK Pähni Külastuskeskuses sündmuse kokku "molotamise meistriklass", kus üheskoos pannakse proovile oma oskused viljakalt mitte midagi teha.