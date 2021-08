Osa HÕFF-i programmist jõuab ka veebikinno

Veebikinno jõuab kokku 16 linateost, mille hulgas on suurem osa Haapsalus linastuvast programmist. Muuhulgas saab näha Mart Sanderi värskete filmide kassetti "Sanderi õuduste tund" ning Toomas Aria uut linateost "Õiglus 2", samuti Ugana märulifilmi "Pöörane maailm", Saksa õudusfilmi "Maga", rämpsfilmide klassikat "Tammy ja türannosaurus Rex" ja "Nui neljaks Hawaiile" jpt.

Ainult veebikinos linastuvad filmid "Manborg" ning "Kuri vaim" ja Nicola Piovesani lühifilmide kogumik.

HÕFFi juhi Helmut Jänese sõnul on veebikino valik läbilõige Haapsalu festivali programmist. "Vaataja peaks saama hea ülevaate, mis asi see HÕFF üldse on ja mida me näitame, loodetavasti tekitab see huvi järgmisel korral juba Haapsallu tulla, sest festivaliga kaasaskäivat melu ei suuda veebikino kahjuks asendada," ütles ta.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 13. kuni 15. augustini Haapsalu kultuurikeskuses. Ekraanile jõuab ligemale 30 pikka õudus-, ulme- ja põnevusfilmi rohkem kui kümnest riigist, lisaks mitu lühifilmide kogumikku.