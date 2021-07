HÕFF-il tulevad näitamisele Sundance'i kesköise programmi hitid

Uus-Meremaa režissööri James Ashcrofti õuduspõnevikus "Kodutee kaob pimedusse" ("Coming Home in the Dark") saab perekonna väljasõidust loodusesse tõeline õudusunenägu, kui nad kohtuvad kahe tundmatuga. Või peaaegu tundmatuga. Mineviku varjud ärkavad ellu ja tulemuseks on brutaalne ja klaustrofoobne teekonnafilm.

Rootsi režissööri Frida Kempffi psühholoogilises õudusfilmis "Koputus" ("Knackningar") kolib noor naine pärast traagilisest õnnetusest saadud närvišokki uude korterisse, kus ta hakkab kuulma ülemisest korterist kostvat koputamist. See paneb ta kahtlema omaenda vaimses tervises. Aktuaalse sotsiaalse alltekstiga film süüvib õudusfilmi vahendeid kasutades psühholoogilise manipuleerimise varjatud maailma.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 13. kuni 15. augustini. Kavas on ligi 30 täispikka õudus-, ulme- ja põnevusfilmi rohkem kui kümnest riigist, lisaks leiab aset arvukalt üritusi. Kahel õhtul saab vaadata tasuta välikino.

Kogu kava kuulutab HÕFF välja juuli teisel poolel.