Pärnus toimub esimene kirjandusfestival

"Pärnakast kirjanik ja ajakirjanik Kaupo Meiel pidi mõned aastad tagasi Sirbile antud intervjuus oma sünnilinna kohta nentima, et siin ei jagu publikut, ei ole vähimatki mõtet teha laiemale avalikkusele suunatud päriskirjandusüritust," märkis Pärnu kirjandusfestivali eestvedaja Merle Jantson.

"Ehk just soovist uskuda, et Pärnul ikkagi on potentsiaali ka kirjanduslinnana ja siin on, kellele ja kellega teha päris kirjandusüritust, saigi alguse Pärnu kirjandusfestivali idee. Üks ajenditest, linna märkimisväärse kirjandusmineviku kõrval, on see kindlasti," lisas ta.

Nii toimubki taasiseseisvumisnädala laupäeval, 21. augustil, esimene Pärnu kirjandusfestival, eesmärk eesti keele, kirjanike ja kirjanduse väärtustamine ning tutvustamine ja Pärnu taasavastamine kirjanduslinnana.

Algselt paralleelselt kahte kohta – Koidula parki ja Koidula muuseumisse – kavandatud programm sai küll koroonapiirangutest lähtudes ühte kohta koondatud ning täpsustatud nimega "Proloog", siis sisuliselt pole programm Jantsoni sõnul sugugi mitte kärbitud.

12 tundi vältavas festivalikavas Lydia Koidula pere kunagises kodumajas ja -aias, praeguses Koidula muuseumis, on:

kohtumised tänaste kirjandusperedega: Ehin-Seppel, Viiding, Tungal-Kangro ning meie Eesti laste- ,noorte- , luule-, näite- ja romaanikirjanikega: Püttsepp, Reinaus, Algus, Veidemann jt.

Hoovilava kavas on:

Juhani Viidingu luule- ja laulud "Eluaeg olen tahtnud õue" Jaagup Kreemilt jt; lavakunstikateedri tudengite "Ma laaban, sa laabad, ta laabab"; mõttekoda "Kas mõte loeb?" Kaupo Meieli juhtimisel; Lauri Saatpalu ja Dagö;

Õuel: Laps loeb! ala, Eesti kirjanike muuseumid, Eesti kirjastused;

Päeva lõpetab Ööülikool.

Pärnu kirjandusfestivali korraldavad MTÜ Pihlakse, Pärnu muuseum, Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium, Pärnu keskraamatukogu ja Pärnu kirjanikud. Festival järgib enam kui 100 külastajaga üritustele kehtestatud erinõudeid.