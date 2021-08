Galerii: Tallinna lauluväljakul avati külastuskeskus

Tallinna lauluväljak on valmis saanud külastuskeskuse, kus 350 ruutmeetrisel näitusepinnal on omavahel põimunud lähiajaloo märgilised sündmused laulva revolutsiooni ajal ning 150-aastane laulupidude traditsioon.

Väljapaneku seob ühte n-ö tegevuspaik ehk laululava ja lauluväljaku lugu, mida jutustatakse intervjuude, video ja fotomaterjali, ajalooliste ürikute, suveniiride, isiklike esemete ja mälestuste kaudu.

"Ruumiline kontseptsioon võttis väga palju inspiratsiooni lauluväljakust endast, ümaratest vormidest, kaarte vormidest," rääkis Motor Agency projektijuht Ott Roots "Aktuaalsele kaamerale".

"Ma arvan, et ta võiks inimestes tõsta patriotismi, isamaalisust, see on see, mis me esimese ruumiga üritasime saavutada, et inimene tuua ära argielust ja saavutada natukene patriotistlik meelestatus. Et see oleks foon, millega läbida külastuskeskus," lisas Roots.

"Oleme mõelnud oma kontseptsioonis, et siin oleks peredel midagi teha ja aus vastus - oleme mõelnud väikestele lastele, et tekitada väikestes põnnides huvi laulupeo liikumise vastu ja anda neile ülevaade ka sellest, millised olid sündmused, mis 1987. aastal öölaulupidudega alguse sai ja teha see võimalikult huvitavaks läbi mängulisuse," sõnas lauluväljaku juhataja Urmo Saareoja. "On ka väljapanek asjadest, mis inimesi on kõnetamas."