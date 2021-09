Prima Vistal esineb Iisraeli kirjanik Etgar Keret

Tänavusel kirjandusfestivalil Prima Vista saab kohtuda ühe tõlgituima ja loetuima Iisraeli kirjaniku ja filmirežissööri Etgar Keretiga (s 1967), kelle teoseid on tõlgitud enam kui neljakümnesse keelde. Autor on pälvinud rohkelt kirjandusauhindu nii kodu- kui välismaal ning paljude kirjandusloolaste arvates on Keret oma põlvkonna hääl.

Põhiosa Kereti loomingust moodustavad lühijutud, kuid ta on kirjutanud ka filmi- ja telestsenaariume, koomikseid, näidendeid, lasteraamatuid ning lavastanud filme. Koos oma näitlejast ja režissöörist naise Shira Geffeniga tehtud "Jellyfish" ("Meduus") võitis 2007. aastal Cannes'i filmifestivalil parima debüütmängufilmi auhinna.

Etgar Kereti tõlkija Margus Alver iseloomustab autorit nii: "Etgar Keret on väga vaheda ja eklektilise keelekasutusega Iisraeli kirjanik, kes ei kirjuta suurtest ideedest ega ideaalidest, vaid tavainimestest ja nende argiprobleemidest. Ta kasutab ohtralt slängi ja vulgarisme. Keretil on erakordne anne näha ka banaalseid seiku harukordsest vaatevinklist ning paisata lugeja järsku võlu- või fantaasiamaailma. Vaatamata süngetele teemadele on enamik lugusid naljakad, tihti on õrnus kõrvuti tooruse ja vägivallaga."

Eesti keeles on Loomingu Raamatukogus Margus Alveri tõlkes ilmunud Kereti lühijutukogu "Kissingeri igatsedes" (orig. 1994, e.k. 2019), mis tõi ilmudes Iisraeli kirjandusse pöörde, kuna autor kasutas senisest palju enam kõnekeelt, segas keeleregistreid ning viis sündmused tihti fantaasiamaailma. Ka eesti lugejate huvi Kereti novellide vastu oli ootamatult suur, ilmselt kõnetasid nii tema must huumor kui ka ohjeldamatu fantaasialend.

Etgar Keret kohtub lugejatega neljapäeval, 23. septembril kell 18 Tartu linnaraamatukogu saalis. Autoriga vestleb tõlkija Margus Alver, näitleja Anne Türnpu esitab kirjaniku seni eesti keeles avaldamata loomingut. Vestlus on inglise keeles, sünkroontõlkega. Kohapeal on võimalik osta lühijutukogu "Kissingeri igatsedes".

Rohkem infot on võimalik leida Prima Vista kodulehelt.