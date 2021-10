Tartu mänguasjamuuseumisse kerkib legolinn

Teatrisaali kerkib legolinn töötavate karussellide, sõitvate rongide ja linnameluga, kuid lisaks on selleaastasel näitusel suur väljapanek legosid tüdrukutele – esindatud on sarjad Elves, Disney, Friends, Paradisa, Scala ja Raya, mida on kokku kokku ligi 70 komplekti.

Teatri Kodu teisel korrusel on väljas "Sõrmuste Isanda" kollektsioon ja suured autod sarjast Creator Expert, lisaks ka Technicu sarja töömasinad.

Teatri Kodu fuajees toimub kasutatud legoklotside ja minifiguuride müük, muuseumi põhimajas asuvas mängutoas on võimalik osa võtta meisterdamistöötubadest.

Legomaaniat korraldab täiskasvanud legoharrastajate klubi EstLUG koostöös Tartu mänguasjamuuseumiga.

Korraldajad panevad kõigile südamele, et üritusele tulev täiskasvanu peab olema valmis tervisetõendit näitama, sest sisse pääseb vaid vaktsineerimiskuuri läbinu, COVID-19 haiguse läbi põdenu või negatiivse testitulemuse saanu. Kohapeal testimise võimalust ei ole.

Laupäeval saab Teatri Kodus (Lutsu 2) asuvat klotsimaailma näha kell 11–18, pühapäeval kella 11–15.