Arhitektuurimuuseumi ette kerkib biennaali raames seeneniidistikuga kaetud ehitis

Järgmise aasta sügiseks Eesti arhitektuurimuuseumi ette paigaldatava installatsiooni autorid on töö aluseks võtnud hüti kujundi, puidutööstuse jääkmaterjalid ning looduses esinevad protsessid. Installatsioon 3D-prinditakse puidutööstuses ülejäävast saepurust, jäigastatakse biolaguneva liimaine ning seeneniidistikuga.

Aja jooksul toimuvad hüti materjaliga bioloogilised protsessid, nagu materjali kasv ja mädanemine, mis tugevdavad installatsiooni konstruktsiooni. Niidistik võtab kuude jooksul üle kogu installatsiooni, kuni saepurust struktuur on asendunud täielikult seeneniidistikuga. Sarnast meetodit kasutatakse ka meditsiinis inimkudede siirdamisel kunstlikele materjalile.

"Võitjameeskond on loonud installatsiooni ümber sõna "aeglane". On huvitav näha, kuidas looduslikud organismid on meie jaoks ehitama pandud," sõnasid Gwyllim Jahn, Cameron Newnham, Soomeen Hahm ja Igor Pantic, TAB 2022 installatsioonivõistluse kuraatorid.

Võistluse žürii oli enda sõnul intrigeeritud, kuidas Simulaa koos Natalie Alimaga on leiutanud uue lähenemise suuremahulisele ehitusele, kus puudub vajadus varasemaks vormimiseks, ei looda prahti ning materjal on täielikult biolagunev.

Võistlusele saatis oma tööd 119 meeskonda üle maailma. Võitja valinud žüriisse kuulusid Roland Snooks (Kokkugia, RMIT, Austraalia), Kathrin Dörfler (dorfundrust, TU Munich, Saksamaa) ja Peeter Pere (Peeter Pere Arhitektid, Eesti).

Projekti ehitus algab 2022. aasta maikuus Tallinnas. Installatsioon avatakse 7. septembril Tallinna arhitektuuribiennaalil arhitektuurimuuseumi ees. Installatsioon jääb arhitektuurimuuseumi ette kuni 2024. aastani, millal toimub uus arhitektuuribiennaal.

Installatsioonivõistluse teise koha pälvis IHEARTBLOB (UK) loodud projekt "Fungible, Non-Fungible". Kõik teise vooru jõudnud tööd jõuavad Tallinna Arhitektuuribiennaali raames toimuvale näitusele, välja antavasse kataloogi ning veebilehele www.tab.ee.

Arhitektuuribiennaali 2022 kuraatorid on Areti Markopoulou (Hispaania) ja Lydia Kallipoliti (USA) ning peateema "Söödav; Ehk arhitektuurne ainevahetus". Kaaskuraatorina panustab Ivan Sergejev Eestist.

Arhitektuuribiennaal (TAB) on rahvusvaheline arhitektuuri ja linnaplaneerimise festival, mis käsitleb aktuaalseid teemasid arhitektuuris ja heidab pilgu valdkonna tulevikku. TAB-i programm on mõeldud nii valdkonna tippudele kui ka noortele professionaalidele ja arhitektuurihuvilistele.

Biennaal koosneb viiest peasündmustest: kuraatornäitus, sümpoosion ja Tallinna visioonivõistlus, mida kureerivad peakuraatorid, ning installatsiooniprogrammist ja arhitektuurikoolide näitusest. Tallinna arhitektuuribiennaali korraldab Eesti arhitektuurikeskus.