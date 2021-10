Arvo Pärdi keskus võõrustab nädalavahetusel Pärdi-uurijaid

Aasta võrra edasi lükkunud konverents pealkirjaga "Arvo Pärt – tekstid ja kontekstid" toimub Arvo Pärdi keskuses ning seda saab jälgida otseülekandena veebikanalilt stream.arvopart.ee.

Õpetlased Euroopast ja Ameerika Ühendriikidest otsivad uusi vaatenurki Pärdi heliteoste tekstianalüüsile, avavad selle teoloogilisi ja kultuurilisi taustu ning mõtestavad tema loominguprotsessi eripärasid.

"Igasugust kunsti saab nautida suurepäraselt ka ilma seda uurimata. Aga siis tuleb iha seda veidi lähemalt vaadata. Vaadata ajalugu, tehnikat, millised on selle kunstiliigi reeglid, ja täpselt nii on Arvo Pärdi muusikaga," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" Püha Vladimiri Õigeusu Teoloogilise Seminari professor Peter Bouteneff USA-st.

"Selle konverentsi fookuses on tekstid, ja see on üks tema muusika uurimise viljakamaid osi, sest peaaegu kogu tema muusika on seotud tekstiga, enamasti sakraalsete tekstidega. Kuidas ta seob teksti, mida see talle tähendab, mida see tähendab kuulajale – need on väga huvitavad küsimused ja sellest me kõik räägimegi eelolevatel konverentsi päevadel," lisas ta.