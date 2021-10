Just Filmil esilinastub uus Eesti mängufilm "Kiik, Kirves ja Igavese Armastuse Puu"

Just Filmil esilinastub uus Eesti noortekomöödia "Kiik, Kirves ja Igavese Armastuse Puu", mille režissöörid on Meel Paliale ja Urmet Piiling.

Selleaastase laste- ja noortefilmide festivali Just Film raames esilinastub 24. novembril ainsa Eesti mängufilmina rahvusvaheliste noortefilmide võistlusprogrammis Meel Paliale ja Urmet Piilingu debüütmängufilm "Kiik, Kirves ja Igavese Armastuse Puu".

Noortekomöödia "Kiik, Kirves ja Igavese Armastuse Puu" räägib loo elu hammasrataste vahele jäänud noorest automehaanikust, kes saab ühel päeval teada, et tema tüdruksõbra süda on uue noormehe poolt võidetud. Hingevalust vabanemiseks otsustab noormees koos filmitegijast parima sõbraga sõita riigi teise otsa, et maha raiuda igavese armastuse puu. Teekond müstilise puuni kujuneb aga okkaliseks, endassevaatavaks ja kriminaalseks.

"Meeli ja Urmeti toimetused nii kaamera ees kui taga said alguse juba rohkem kui 10 aastat tagasi algklasside õpilastena. Lihtsalt pulli tegemistest ja katsetustest on aja jooksul välja kasvanud arvestatav hulk muusikavideosid ja lühifilme", ütles filmi produtsent Tõnu Hiielaid. "Meie ettepanek teha koos üks täispikk mängufilm oli neile tegelikult loogiliseks järgmiseks sammuks. Neis on nooruslikku värskust ja julgust, mis tõestab, et Eesti filmimaastik on kirev."

Ka filmi osatäitjad on kombinatsioon tuntud nimedest ja uutest nägudest. Peaosades on Urmet Piiling ja Herman Pihlak, kaasa löövad veel Marko Matvere, Andrus Vaarik, Jan Uuspõld, Egon Nuter, Mihkel Raud, Franz Malmsten, Hanna-Ly Aavik, Pirte Laura Lember, Toomas Tross, Valter Uusberg, Raivo Hein ning paljud teised.

Filmi on lavastanud Meel Paliale, stsenaariumi kirjutasid Urmet Piiling ning Meel Paliale, operaator on Markus Mikk.

Filmi produtsentideks on Urmet Piiling, Rain Rannu ja Tõnu Hiielaid. Filmi toodab Tallifornia, kelle käe alt on kinodesse jõudnud filmid "Ükssarvik" ning "Kratt".

Pärast festivalilinastust jõuab mängufilm "Kiik, Kirves ja Igavese Armastuse Puu" kõikidele Eesti kinoekraanidele juba 21. jaanuaril 2022.