Just Filmi teadusfilmide programm pöörab pilgu tulevikku

Juba kuuendat korda toimuva programmi läbivad teemad on noorte lootus ja mure tuleviku pärast ning teaduse võimekus tulevikku kujundada. Kuigi vahel näib võitlus parema homse nimel lootusetu, jääb filmidest siiski kõlama sõnum, et alati tasub pingutada.

"Täna me näeme, kui oluline on teaduspõhine lähenemine ja argumenteeritud ning põhjendatud otsuste tegemisvõime ning et sellist mõtteviisi edendada, selleks ei pea olema ilmtingimata teadlane, ka filmikunst on selleks väga hea vahend. Teadusfilmide programm just seda pakubki - võimalust kõigil noortel olulistel teemadel kaasarääkida ja -mõelda, " sõnas Just Filmi programmijuht Mikk Granström.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma ütles, et maailma ei saa muuta ainult teaduse abil, kuid kindlasti ei saa muuta maailma ilma teaduseta. "Seega on teadus ja noored maailma tulevik ja teadusagentuuri jaoks on väga oluline inspireerida noori, kellel maailma muutmine ees seisab ning näidata, kuidas teadus neid sellel teel aidata saab," lisas ta.

Sel aastal ootab teadussõpru viis värsket filmi. Dokumentaalfilmid "Aju" (rež: Jean-Stéphane Bron, Prantsusmaa/Šveits) ning "In-silico meetod" (rež: Noah Hutton, USA) avavad aju ja tehisintellekti teemat.

"Loom" (rež: Walter Bouvais, Prantsusmaa) ning "Tuleviku lapsed" (rež: Franz Böhm, Saksamaa) mõtisklevad keskkonna ning meie planeedi tuleviku üle.

Viiendaks teadusfilmiks ning ühtlasi Just Filmi avafilmiks on aga südamlik ja inspireeriv kogupere mängufilm "Kosmosepoiss" (rež: Olivier Pairoux, Belgia), mis räägib 11-aastasest Jimist, kelle jaoks on kosmos ja teadus kõige huvitavamad asjad maailmas.

Teadusfilmide programm linastub Just Filmi ja Eesti Teadusagentuuri koostöös. Filmidele eelneb lühike video-sissejuhatus, kus teemat aitavad avada Eesti teadlased ja teadusasjatundjad: Jaan Aru, Ardi Tampuu, Aveliina Helm, Anu Noorma, Madis Vasser ja teised.