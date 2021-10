Just Filmi juht: noorte tõendinõude tõttu kaotame külastustest ilmselt poole

Valitsus tegi neljapäeval otsuse nõuda kultuuri- ja spordiüritustel osalemiseks vaktsineerimistõendit ka noortelt alates 12. eluaastast . Just Filmi programmijuht Mikk Granström ütles, et see mõjutab selgelt nende vaatajate arvu, mis saab ilmselt olema eelmise aastaga võrreldes veel poole väiksem. Ta leiab, et ülevaatamist vajab laste testimise süsteem.

"Kui me oleme tavaliselt harjunud 15–20 000 külastuste arvuga Just Filmil, siis seda loota on palju. Pigem on see, et täna igasugused prognoosid näitavad, et eelmise aastaga võrreldes me langeme veel poole võrra," tunnistas Granström "Aktuaalsele kaamerale".

Samas märkis ta, et on arusaadav, et kui viirus levib noorte seas, siis ei saa riskida, et nad võivad sama haiguse viia koju vanematele inimestele, kes seda raskemini põevad.

"See, et vaktsineeritud noored saavad kinno, teatrisse, kultuuriüritustele, on tervitatav. Loomulikult on esimene sõnum see, et lapsed võiks saada vaktsineeritud. Aga tihti nende enda tahtmisest ei piisa ja on vaja vanemate tahtmist ja selles mõttes tuleb vaadata seda tervikpaketina – kui lapsevanemad ei ole nõus ja laps on, siis on siin selged käärid."

Lastele masstestimist kinos teha on ääretult keeruline, tunnistas Granström ja lisas, et kui on vaja tõendit, et test kehtib, siis ei saa nad seda ka teha. Samuti on need kallid.

"Lapsed seda kindlasti omast taskurahast maksma ei hakka. Seda taskuraha ei olegi kellelgi. Ehk kõige olulisem on siin, kui lapsi ka koolides testitakse, ühtne süsteem, et test kehtiks teatud ajaperioodil. Et laps saaks päeval või kahe-kolme päeva jooksul ära teha spordi- ja huviringid, kultuuri nautida ja käia muuseumides," kirjeldas ta.

"Me võib-olla mõtleme esimese hooga, et mis see siis ikka on – ei käi siis kinos, teatris ja muuseumis, aga see on väga oluline õppetöö osa, kultuuriüritustel käimine. Õpetaja, kes on koolis, ei saa teha nii, et ta poole klassiga läheb ja poole klassiga ei lähe ja siis valitakse see, et ei minda," märkis Granström.

Ta tunnistas ka, et kultuuriasutustes, teatrites, kinodes ja muuseumides käimise harjumust on lihtne seeläbi ära kaotada.

"Aga tagasi võita – see on kümnete aastate töö, mis on läinud selle üles ehitamisele. Nii et seda testimise süsteemi tuleks korra vaadata, et see laps, kes koolis ära testitakse, talle kehtiks see test pikemalt kui seesama klassitund."