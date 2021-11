ETV2 ja Lasteekraan näitavad novembris Just Filmi laste- ja noortefilme

Koos peatselt algava Pimedate Ööde filmifestivaliga läheb taas käima ka laste- ja noortefilmide alafestival Just Film. Filmilainel on ka ETV2 ja Lasteekraan, kus novembri jooksul saab vaadata suurt valikut varem Just Filmil linastunud filmidest.

Novembri nädalavahetustel pakub ETV2 laupäeviti ja pühapäeviti kell 17 vaatamiseks laste- ja noortefilmide programmi, mida varem on saanud näha Just Filmi festivali raames. Pea kõik filmid jõuavad ETV2 ekraanile esmakordselt. Kõiki filme saab järele vaadata Lasteekraani lehelt, mis lisaks tele-ekraanil näidatule pakub juba 1. novembrist lisaprogrammi kuue filmiga. Kinodes käivitub tänavune Just Film 12. novembril.

ETV2 laste- ja noortefilmid novembris

"Kodutänava piraadid" (Holland, 2020)

6.11 kell 17.00

Elu ontlikus rannalinnas pööratakse pea peale, kui sinna saabub elama perekond Blunderbuss – pesuehtne piraatide kamp, koos kõige selle juurde kuuluvaga, nagu mõõgavõitlused, silmaklapid, koduks olev piraadilaev, lemmikloomast kaheksajalg ja papagoi ning lõputu rummirüüpamine. Linnakese lugupeetud elanikud on uutest naabritest päris kohkunud, kuid Michael saab piraatide perepoeg Billy'ga peagi heaks sõbraks. Uutel sõpradel seisavad ees põnevad aardejahid ning ohtlikud seiklused, mis viivad nad vastamisi maailma kõige hirmuäratavama mereröövli Cornelius Konkskäega.

"Hokihundid" (Läti, Slovakkia, Tšehhi, 2020)

7.11 kell 17.00

Tšehhi tööstuslinna Zlini noorte elu keerleb kooli ja hoki ümber. Parima kohaliku noortetiimiga liitub väravavaht David, kelle isa suurim unistus on näha poega mängimas mõnes kõrgliiga hokiklubis. Davidi meeskonda sulandumise teeb keeruliseks see, et nooruk põeb diabeeti, ent ka see, et erinevalt enamikust meeskonnakaaslastest on tema pere märksa jõukam ja ta võimukas isa harjunud kõike ja kõiki ostma. Zlini Huntide meeskonnas valitseb hundikarja mentaliteet ja David peab leidma oma tee ja võimaluse end tõestada nii hokis kui ka armastuses.

"Supermerisiga" (Soome, 2018)

13.11 kell 17.00

Ühel ilusal päeval näksab Emiliat tema väike lemmik - merisiga. Sel hammustusel on aga kõige ootamatumad tagajärjed: kui keegi on hädas, muutub tüdruk supermeriseaks, kes oskab lennata ja imetegusid korda saata.

"Noored südamed" (USA 2020)

14.11 kell 17.00

Harper läheb keskkooli ja tal tekib suhe venna parima sõbra Tillyga. Harper jääb koolis tõrjutuks, samal ajal patsutavad semud temast vanemale Tillyle kiitvalt õlale. See on tänapäevane MeToo ajastu teismeliste armastuslugu.

"Karud armastavad mind" (Holland, 2018)

20.11 kell 17.00

Jipi pere sõidab Ameerikasse, et rentida haagiselamu ja sõita vaatama maailmakuulsaid rahvusparke. Jip on ammu unistanud karude nägemisest ja nüüd on need suured uhked loomad ta käeulatuses. Ometi on karta, et ta ei näegi neid, sest tema pere osutub liiga pirtsuks ja ei saa hakkama eluga väljaspool oma mugavat korterit. Jip otsustab, et olgu nendega kuidas on, tema peab karusid nägema ja hiilib üksinda minema.

"TKKG - iga legend saab kusagilt alguse" (Saksamaa 2019)

21.11 kell 17.00

Kaks väga erinevat poissi – rikka vabrikandi poeg Willy, hüüdnimega Klimbike, ja vaestest oludest pärit Tim – kohtuvad uue õppeaasta algul uues koolis, mille internaadis paigutatakse nad ühte tuppa. Esialgu pole nende läbisaamine just lihtne, ent kui Willy isa röövitakse ja tahetakse lunaraha asemel hinnalist idamaist jumalakuju, on Tim ainus, kes jääb uskuma, et politsei on isa assistenti Georgi kahtlustades valedel jälgedel. Niisiis asub inimröövi lahendama 7c klassi uurimisrühm TKKG – Tim, Karl, Klimbike, Gaby. Viimase on poisid võtnud kampa sellepärast, et Gaby isa on politseinik ja isehakanud detektiivid loodavad, et tema kaudu saab ehk infot ametliku uurimise seisust.

"Engel" (Holland 2020)

27.11 kell 17.00

Engel on veidi häbelik ja kohmakas tüdruk, kes küll alati püüab parimat, aga ikkagi saavutab vastupidise. See on kaasa toonud negatiivse ja naeruvääristava suhtumise tema klassikaaslastelt, mida tüdruk omakorda üritab kompenseerida sellega, et nõustub ja läheb kaasa iga lollusega, mida populaarsemad tüdrukud ees teevad. Kui aga ühel päeval leiab Engel uuri, mis kõik tema soovid täidab, otsustab ta seda kasutada oma populaarsuse tõstmiseks. Peagi märkab aga tüdruk, et kõikide soovide täideviimine ei muuda midagi paremaks ning ta peab järele mõtlema, mis tegelikult oluline on.

"Berti päevik" (Rootsi, 2020)

27.11 kell 17.00

Treb Walker alias Bert Ljung teeb midagi, mis on poistele absoluutselt keelatud. Ta kirjutab päevikut. Mõelda vaid, kui klassi kõige tugevam poiss Klimp sellest teada saab! Siis teab varsti kogu maailm, kuidas Bert end tunneb, kui ta oma uued prillid koolis ette peab panema, kui teda jälitab hauabatsill, kui ta teeb koos Akega teaduslikke eksperimente, suitsetab salaja ja kirjutab päevikusse punase pliiatsiga, kui on armunud. "Berti päevik" põhineb samanimelisel maailmakuulsal lasteraamatul.

Lasteekraani lisaprogramm Just Filmi varasemate festivalide filmidega

"Poksiplika"

Peale lahutust kolib Bo ema ja vennaga magalarajooni kortermaja kahetoalisse korterisse ja tal tuleb vahetada ka kooli. Bo on keevaline ja löögivalmis, sellisel inimesel pole kerge uues kohas sisse elada. Ta teab küll, et peab lugema kümneni enne, kui midagi ütleb, aga pole sugugi nii lihtne ennast alati vaos hoida. Siis kutsub kooliõde ta kikkpoksitrenni ja Bo näeb võimalust, kuidas oma tulist temperamenti taltsutada.

"Häkker"

Filmi tegevuse keskmes on 13-aastane andekas häkker Benjamin, kes avastab, et tema ema ei saanudki õnnetuses surma, nagu teda oli uskuma pandud. Jäljed viivad kõrgete ametnikeni Taani Salateenistuses ning koos oma uue sõbranna Savannah'ga asub ta närvekõditavale teele, et saada teada tõde oma ema kadumise kohta.

"Rocca muudab maailma"

Kogu Saksamaad vapustab teade sellest, kuidas üks 11-aastane tüdruk maandab Hamburgi lennuväljale lennuki, mille piloodid on rivist väljas. See tüdruk on Rocca, kes pealehakkamise ja optimistliku meele poolest meenutab Pipi Pikksukka. Rocca ema suri tema sünnitamisel, Rocca isa töötab astronaudina kosmosejaamas. Vanaema tema kasvatamist enda hooleks võtta ei taha, niisiis tuleb Roccal üksi hakkama saada. Koolis paraku tuleb peagi välja, et ta elab omapead, ja noorsooamet taotleb tema saatmist hooldusperesse. Seda Rocca mõistagi ei soovi ja nõnda tuleb tal koos sõpradega leida mingi väljapääs.

Film tunnistati Saksamaal 2019. aasta parimaks lastefilmiks.

"Alfons Zitterbacke - kaos on tagasi"

11-aastane Alfons tahab saada kosmoseuurijaks, täpsemalt astronaudiks. Paraku on ta aga paras pigilind, keda äpardused ja pahandused lihtsalt jälitavad. Kui koolis kuulutatakse välja talendivõistlus, tahab Alfons näidata kogu maailmale, kes ta tegelikult on ja mida suudab, ning otsustab sõprade abil ehitada kosmoselaeva. Üsna pea tuleb tal aga valida, kumb on tähtsam, kas kuulsus ja au või sõprus.

"Minu erakordne suvi Tessiga"

Sami suvi on tavaline, rahulik ja tore täpselt nii kaua, kui ta kohtab Tessi, tüdrukut, kes on julge ning tõmbab ka Sami ülivahvatesse seiklustesse. Üsna kiiresti saab Tessist Sami parim sõber. Kuid suved ei kesta igavesti... "Minu erakordne suvi Tessiga" on südamlik ja ilus koguperefilm.

"Koledate laste klubi"

Uus peaminister algatab kampaania "Kõik puhtaks!", mille eesmärk on kaotada linnapildist kõik inetu, sealhulgas peita ja minema saata ka "koledad" lapsed. 11-aastane Paul, kes oma suurte kõrvade tõttu kuulub ka väljasaatmisele, asutab koledate laste klubi, mille eesmärk on peatada kampaania ja päästa lapsed.