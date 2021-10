Just Film toob kinolinale Eesti noorte endi tehtud lühifilmid

21. PÖFFi noorte- ja lastefilmide festival Just Film avalikustas tänavuse programmi. Festival toob kinolinale erinevaid laste ja noorte elusid puudutavaid filme üle maailma ning esimest korda on võimalik Just Filmil näha ka Eesti noorte endi tehtud filme, mis on valminud noore filmitegija stipendiumikonkursi raames.