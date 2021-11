Tallifornia käivitas Eesti esimese erakapitalil põhineva filmifondi

Fond ei asenda riigi rahastust ega teisi olemasolevaid filmide finantseerimise allikaid, vaid on mõeldud toimima täiendava meetmena. Fond võimaldab kogenud filmitegijatel oma suuremate projektide rahastust erakapitali abil kasvatada, samuti avab fond võimaluse värskete ideedega noortele tulevikutegijatele.

"Meid huvitavad ambitsioonikad ja loovalt põnevad filmiprojektid, mille tegijatel on tahe ja võimekus koduriigist välja murda ning kõnetada vaatajat üle maailma," ütles fondi asutaja ja partner Rain Rannu. "Eesmärk on anda oma väike panus, et Eesti film jõuaks kaugemale."

Esimesel aastal investeeritakse 3-5 projekti suurusjärgus 50 000 kuni 200 000 eurot projekti kohta. Fond on avatud filmiprojektidele nii Eestist kui ka mujalt maailmast.

Tallifornia Film Fundi asutajaks on ettevõtja Rain Rannu, kes on asutanud maksefirma Fortumo, on investorina riskikapitalifondi Superangel partner ning filmitegijana filmi "Ükssarvik" stsenarist ja režissöör ning on koos Tõnu Hiielaidiga produktsioonifirma Tallifornia asutaja.

Tallifornia Film Fundi investorite hulka kuuluvad teiste seas tuntud Eesti ettevõtjad Linnar Viik, Marek Kiisa, Märt Lume, Veljo Otsason, Indrek Kasela ja teised. Fondi kapitali on plaanis jooksvalt suurendada koos täiendavate investorite kaasamisega.