Priit Tenderi uus nukufilm räägib kaudselt laenuorjuses inimestest

Filmi peategelane on endine baleriin Sergei, kes on sunnitud kolhoosis tööd rügama, et oma korterit ära toita. Režissööri sõnul räägib film kaudselt laenuorjuses elavatest inimestest.

"Tegemist on tragikoomilise looga, musta agraarkomöödiaga. Inimene, kes seda lugu näeb, assotsieerib seda tänapäevase kinnisvaralaenu maksmisega," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" Tender ise.

Filmi operaator on Ragnar Neljandi, kes annab oma tööga absurdihõngulisele filmile veelgi vunki juurde.

"Enamasti püüan seda teha valgusega. Minu jaoks on see põnev asi, millega operaator saab ka jutustusele kaasa aidata, et tekitada natuke ebaloomulikumat valgust, samas olles realistlikus maailmas," märkis Neljandi.

Tenderi sõnul on nukufilmi tegemine hea puhkus joonisfilmidest ning nukkude kallal nokitsemine mõjub kui teraapia.

"Kõik materjalid, protsess ja see, et sa vormid plastiliinist või savist neid mudeleid ja ehitad päris asju üles – see on tohutult lõõgastav see päris asjade tegemine. Nii et ma olen hästi õnnelik," tunnistas Tender.

Filmi võtted kestavad aasta lõpuni ja film peaks valmima kevadeks.