Priit Tenderi "Koerkorter" pälvis Tampere filmifestivalil parima animatsiooni preemia

Festivali rahvusvaheline žürii tõi välja, et "Koerkorter" on film, mis demonstreerib meisterlikkust ühtaegu nii tehnika kui ka rütmi vallas ning suudab kapitalismi kritiseerida nutikal moel, säilitades samal ajal omalaadse kerguse. "See tragikoomiline animatsioon võlub oma sidusa ja kaasahaarava õhkkonnaga."

Tender saab võidu eest preemiaks 1500 eurot ja kujukese "Suudlus".

Tenderi täiskasvanutele mõeldud ümarnukk-tehnikas film on inspireeritud Andres Ehini luuletusest. Filmi peategelane on endine balletitantsija Sergei, kes on sunnitud kolhoosis tööd rügama, et oma korterit ära toita. "Inimene, kes seda lugu näeb, assotsieerib seda tänapäevase kinnisvaralaenu maksmisega," on ta varem "Aktuaalsele kaamerale" kirjeldanud.

Tampere filmifestival on lühifilmide festival, mis toimub alates 1969. aastast iga aasta märtsikuus. See teeb sellest ühtlasi ühe vanima filmifestivali Põhja-Euroopas. Iga aasta linastub viie päeva jooksul festivalil umbes viissada lühifilmi. Tänavu toimus festival 8. märtsist 12. märtsini.