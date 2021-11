Sanni Saarinen avab Fotomuuseumis näituse "Kohti: suunas"

Kohti on soome sõna, mis tähendab "millegi suunas", kuid Saarinen tõlgib ja tõlgendab seda kui püüdu millenigi jõuda. Tema loomingus eksisteerib tegelikkus koos fantaasiaga. Teda huvitavad aja möödumise, ühiste mälestuste, perekonna, kasvamise ning kujuteldava ja reaalse vahelised küsimused. Tema uurimuse keskne küsimus on, kuidas me saame iseendaks.

"Saarineni fotosid saab vaadata kui kihilisi hetkede üleminekuid, mis korduvad lõpmatuse taasloomisena põlvkonnast põlvkonda üha uuesti ja uuesti," selgitas kuraator Annika Haas.

Saarinen möönas, et tunnetab elu sarnaselt teistega, kuid siin on oma "aga".

"Kõnedes tuuakse esile verstapostid ja selgelt nähtavad pöördepunktid, kuid ma arvan, et me muutume iseendaks nendel igapäevastel hetkedel, kus näiliselt midagi ei juhtu."

Sanni Saarinen (s 1979) on dokumentaalfotograaf ja visuaalkunstnik, kultuuriantropoloog ja kirjanik, kes elab Soomes Espoos. LensCulture tunnustas Saarineni 2018. aasta Emerging Talents auhinnaga.

Saarinen omandas Turu ülikoolis magistrikraadi religiooniteaduses ning on õppinud fotograafiat Hispaanias Madridi rahvusvahelises fotokoolis (EFTI). Praegu õpib ta Aalto ülikoolis fotograafia magistriõppes. Tema töid on eksponeeritud laialdaselt Soomes, lisaks ka New Yorgis Klompchingi galeriis LensCulture näitusel ning 2019. aastal Prantsusmaal festivali Rencontres d'Arles näitusel "Open Walls".