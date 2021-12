Brüsselis avati kunstnik Tõnis Saadoja näitus "September, oktoober,..."

Kaks aastat pärast residentuuri WIELS-i kaasaegse kunsti keskuses jõudis Tõnis Saadoja Brüsselisse tagasi. Nüüd selleks, et avada keskuse projektiruumis näitus "September, oktoober,..."

"Ma püüan viimasel ajal järjest rohkem keskenduda sellele maali materjalile –sellele, millega maal võiks tegeleda pildiruumis, kui meil väga palju pilte liigub failidena ja fotodena, siis kuidagi seda fotograafilisust vältimata katsuda leida midagi maali juures või maali tehnika juures, mis suudaks luua uue orgaanika või tuua välja mingeid aspekte, mis nagu ülejäänud žanrites niihästi ei õnnestu," ütles kunstnik Tõnis Saadoja.

Eelmisel reedel külastas näitust ka Eesti president Alar Karis, kellele Saadoja näitust isiklikult tutvustas.

"See on tore näitus, see on ajaloolise taustaga kaasaegne näitus. Ja mis kõige toredam, see on see koht, kus Eesti residendid käivad õppimas, harjutamas selleks, et saada kunstiteadmisi juurde ja nagu me täna nägime, mõned jõuavad ka oma näitusega siia tagasi," ütles president Alar Karis.

Sel aastal on Saadoja Paul Kuimeti järel juba teine eesti kunstnik, kes residentuuriprogrammi läbinutest kunstikeskuses oma loomingut näitab. Keskuse residentuuri juht Eva Gorsse usub, et programmil oli mõju Saadoja loomingule.

"Usun, et residentuur WIELSis andis talle võib-olla teistsugust vaadet teatud elementidele realistlikus maalikunstis, millesse ta pühendunud oli," sõnas WIELSi residentuuri programmijuht Eva Gorsse.