Kitarrist Pent Järve: Eesti publik on väga tänuväärne publik

Klassikaraadio saate "Delta" külaline oli kitarrist Pent Järve, kes hiljuti jõudis enda trioga tagasi Euroopa kontserttuurilt. Järve mainis, et kuigi välismaa publik võttis esinejad hästi vastu, on Eesti publik siiski tema jaoks igati tänuväärne.

Eesti kultuuriesindajad on juba kaheksandat korda korraldanud Euroopa džässituuri, mis võimaldab eestlastel esineda välismaisele publikule. Tänavu õnnestus džässtuuri raames üles astuda Pent Järve triol.

Tuur leidis aset 27. novembrist 4. detsembrini ning esineti Berliinis, Pariisis, Marseille'is, Strasbourgis ja Sambreville'is. Ettekandele tuli trio enda muusika.

Tuurile pidi ansambel suunduma juba möödunud aastal, ent reisimine välisriikidesse oli koroonapandeemiast tingitult raskendatud. Nii mõtlesid trio liikmed, et teekonna võtavad nad lennuki asemel ette hoopis bussiga.

Kui trio algupärases koosseisus mängivad Pent Järve, Raimond Mägi ja Hans Kurvits, siis Euroopa ringreisil asendas Raimond Mäge basskitarrist Kaarel Liiv.

Pent Järve sõnul möödus kontserttuur edukalt. Eriti oluliseks peab muusik bändikaaslaste omavahelist suhtlust, sest seda on märgata ka laval. Pent Järve arvates teeb hea läbisaamine trio eriliseks.

"Trio sünergia toimis," ütles Pent Järve ja lisas, et kontsertkava pikkus sõltub palju ka esinejate tujust. Nii võib tema sõnade kohaselt mängida kümmet lugu tund aega, kuid hea tujuga isegi veel kauem.

Trio esines nii suuremates kontsertsaalidest kui ka väiksemates klubides. Kuigi iga koht oli mängimiseks erisuguse kõlaga, leidis Järve, et kõige parem oli mängida siiski pisemates kohtades.

"Sellise muusika jaoks on väiksem koht isegi parem," ütles Järve ja lisas, et väiksemates kohtades tekib tunne, et kontsert on ehedam ning vahetum.

Kõige meeldejäävam kontsert toimus Pent Järve sõnul Pariisis. "Rahvas oli õigel lainel ja meie olime õigel lainel."

Ka publikuga jäi trio igati rahule. Keskmiselt oli igas kontsertpaigas ansamblit kuulamas ligikaudu 50 inimest. See oli Järvele üllatav, kuna välismaalaste jaoks on tegemist tundmatu bändiga.

Järve meenutas, et ühel kontserdil oli trio muusikast vaimustunud kontsertmaja turvamees, kes ettekande lõpus tuli muusikuid kiitma. See oli Järve sõnul tore ja südantsoojendav vaatepilt.

Pent Järve sõnul ei tasuks unustada ka Eesti publikut, kes tema arvates on igati auväärne. "Eesti publik on väga tänuväärne publik," ütles Järve ja lisas, et muusika vajab vahetut suhtlust.

Koostöös Belgia muusikakooliga avanes triol võimalus anda ka üks meistriklass.

Meistriklassi raames vestlesid trio liikmed peamiselt muusikakooli lastega. Ansambel rääkis enda muusikalisest teekonnast, jagas õpetussõnu ning vastas kohalike küsimustele. Näiteks tundsid belglased huvi Eesti koorimuusika vastu.

Euroopa kontserttuuri kogemust peab trio väärtuslikuks ning tuurilt saadud kontakte vajalikuks. "Toimub selline teistsugune suhtlus," võttis Järve ringreisi kokku.