Ilmus Värske Rõhu raamatusarja esimene tõlketeos

Värske Rõhu raamatusarjas ilmus esimene tõlketeos, noore Ameerika luuletaja Donika Kelly luulekogu "Bestiaarium", mille on inglise keelest tõlkinud Triin Paja.

"Bestiaarium" on Donika Kelly esikkogu, mille eskmes on trauma ning korduv motiiv transformatsioon, teisenemise valu.

"Kelly luulelaad puutub küll tiibapidi kokku Sylvia Plathi, Clarice Lispectori või Pascale Petit' loominguga, päriselt võrreldavat teost siiski eesti keeles ei meenu," kirjeldas Doris Kareva.

"Julgen arvata, et tegu on raamatuga, mis annab lugejale hingejõudu, hääle neile, kes siiani on söandanud vaevu end väljendada, allasurutud kähinal."

"Bestiaarium" ilmub koostöös Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni "meistri-selli" programmiga.

Armastusluuletus: Pegasos

Sündisin täiskasvanuna oma ema kaelast

tema maharaiutud peast, taltsutatud madudest. Nimeta seda

vabaduseks. Minu esimene hõise, pekslevad tiivad,

hüljatus. Nimeta mind vaeslapseks, enne kui

saan teada, mis ema ongi. Kujutlen, kuidas

tõusen lendu, olen sulg ja kabi, hirnatus

ja kraaksatus, ja sina, alati, mu seljas.

Kannad mõõka ja kilpi, meenutad mulle mu ema

vaeva, tema kivistavat pilku. Millise koletise

raiud järgmisena vabaks? Millise karje lased

valla järgmise naise kõrist?

Raamatu tõlkis Triin Paja, toimetas Carolina Pihelgas, kaanekujunduse lõi Katrin Eleri Engel, küljendas Agve Urm ja keeletoimetamise ja korrektuuri tegi Mirjam Parve.