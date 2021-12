Tõnu Õnnepalu teosest "Palk": mul ei olnud seda esialgu plaanis avaldadagi

Tõnu Õnnepalu ütles, et 2021. aasta on olnud hästi pikk ja hea. "Palju on juhtunud, aga kui ma hakkaksin rääkima, mis on juhtunud, siis nagu polegi midagi, aga ilus aasta on olnud, ilus elu," tõdes ta ja lisas, et see, et tal korraga kaks raamatut välja tuli, on juhus.

"Mul ei olnud plaaniski avaldada kahe aasta vanust talvepäevikut (raamat "Palk", toim.), ta kuidagi jäi pooleli ja sinna ta jäi, aga nüüd sellele tsitaadiraamatule "Viimane sõna" eessõna kirjutades ma ta sealt arvutist avastasin ja raamatu avaldamise hoos ja avaldamise energias leidsin, et oh, see on ka ikkagi raamat," selgitas ta ja lisas, et sellele teosele tuli lihtsalt lõpp kirjutada.

Õnnepalu sõnul on "Palk" kaotuse raamat. "Kindlasti ei ole ta läbini must, kui ta oleks selline, siis ma poleks teda välja andnud, aga kuna ma olin talle võimeline kirjutama järje ja lõpu, kus ma saan kõigele praegusest hetkest tagasi vaadata, siis ma leidsin, et see kogemus väärib jagamist."