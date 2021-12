Riigikohus ei võtnud menetlusse Estonia töötaja kaebust tühistada vaktsineerimisnõue

Rahvusooper Estonia kehtestas käskkirjaga töötamise eelduseks koroonaviiruse vastase vaktsineerimise. Ligi 70 töötajat koostasid seepeale pöördumise, milles palusid vaktsineerimisnõudest loobuda. Üks töötajatest pöördus ka kohtu poole. Halduskohus leidis, et see kaasus ei kuulu nende pädevusse ning ka riigikohus teemat käsitleda ei võtnud.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid teatel on rahvusooperi vaktsineerimata töötajatele suuliselt teada antud, et nende lepingud kehtivad kuni selle aasta 31. detsembrini.

Rahvusooperi peadirektor Ott Maaten ütles "Aktuaalsele kaamerale", et rahvusooperi vaktsineerituse tase on tänaseks üle 90 protsendi ja neid, keda see käskkiri puudutab ja kes tänaseks ei ole vaktsineerinud, on alla kümne.

"On loomingulisi isikuid orkestrist, koorist, aga on ka inimesi, kes ei ole otseselt laval, aga töötavad klienditeeninduses ja publikuteeninduses." Ta lisas, et otsused nende kohta võtab rahvusooper vastu jaanuari alguses.

Etendusasutuste liidu juhatuse liige sõnas, et temale teadaolevalt teistes teatrites sellist nõuet ei ole.

"Väikestes teatrites on see eriti keeruline, et hüva, sunnime inimesi vaktsineerima. Aga kui ei vaktsineeri, mis edasi saab. Kui lahti laseme, siis jääb ju ka repertuaar seisma. Selles mõttes see ei ole kindlasti lõplik pääsetee või võimalus," märkis Allikmaa.

"Loomulikult, Estonia teater on suur teater ja nende riskianalüüs näitas, et nii suures teatris nii suure arvu inimeste juures on väga mõistlik see, et kõik oleksid vaktsineeritud," lisas ta.