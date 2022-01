Mirko Rajas: tundus võluv 30. lennu viimases lavastuses Liivi loomingusse süüvida

Lavakunstikooli 30. lennu tudengid on koos lavastaja Mirko Rajasega töötanud läbi Juhan Liivi loomepärandi ning pannud kokku noortele ja täiskasvanutele mõeldud lavastuse "Sihtisid pole sel sillal". 30. lennu jaoks on see viimane bakalaureuselavastus enne kooli lõpetamist.

Lavastaja Mirko Rajas ütles, et ehkki meil kõigil on arvamus Juhan Liivi elust ja loomingust, on see tegelikult ikkagi täis saladusi.

"Minu jaoks on Liivi puhul olnud alati oluline puhtuse ja tõe otsing. Oma hääle leidmine. Võiks öelda, et ta on esimene Eesti kutseline kirjanik ja tundus võluv mõte Lavakooli 30. lennu viimase ühislavastuse lõpus süüvida Liivi loomingusse," selgitas Rajas "Aktuaalsele kaamerale".

"Saada aru, miks on ta Eestis üks tüvitekste ja ehk on Liivil sellele loometeele, mis tulevikus noori ees ootab, midagi kaasa anda, mis mõtestub aastakümnete jooksul."

Lavakunstikooli 30. lennu tudeng Hardi Möller märkis, et põhiline on tuua välja, kuidas Liiv praeguses ajas hakkab helisema ja mis aspektid meid praegu temast kõige rohkem kõnetavad.

"Head autorid helisevad igas ajas omamoodi ja mulle tundub, et temaga tegelemine on väga vajalik just meie rahvusele. Ta justkui mõtestab meie rahvust uut moodi väga värskelt ja samuti oli lihtsalt huvitav leida Liivis huumorit, tahet ja kirge, et ta ei ole ainult selline kannatav kunstnik, vaid temas on väga palju jõudu, meeletut jõudu," lisas Möller.

Lavastus on eelkõige pandud kokku stsenaariiumipõhiselt, märkis ta. "Me oleme Liivi lahti mõtestanud, temast rääkinud, ja lõpuks valinud välja asjad mis meid praegusel ajahetkel kõige rohkem kõnetasid. Nii et siin on Liivi proosat, luulet, noored räägivad temast, üritavad temast aru saada ja siis üritavad teda ka tõlgendada."

Lavastusprotsessist saavad noored näitlejad kaasa ka kogemuse, kuidas jagada lava nukkudega.

"Sa pead ennast ära unustama, pühendama ennast nukule, nuku teenistusse, ja et sa justkui läbi nuku väljendad seda, mida sa tahad öelda. See protsess on meie jaoks olnud väga ilus, kindlasti ühendav, lõbus ja tore teha. Tore ühistegemine," sõnas Möller.

Lavastus Juhan Liivi elust ja loomingust esietendub laupäeval Noorsooteatri väikeses saalis. Kunstnik Illimar Vihmar, valguskunstnik Emil Kallas, liikumisjuht Hanna Junti, helilooja Markus Robam.