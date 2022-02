Indrek Hirve luuletused. Kuus tumedat laulu

Avaldame Indrek Hirve värske luulepõimiku, milles on esiplaanil pisut tumedamat meeleolud.

*

Varsti on kardin kinni

tühine igapäevane etendus

kohendab oma viimast vaatust

mõni südame valguselaik

veel lavalaudadel

nüüd tuleks meil

otsida väljapääsu

läbi halli teatritolmu

õhtupäikese kätte

sealpool elu ja surma

*

Keegi teeb mulle haiget

ja ma äigan talle pimeduses

ja ta äigab vastu

ning ma jooksen mööda

udu ja und

ja löön ja löön

ja muidugi ma ei saa pihta

õieti ei saa tema ka enam pihta

kogu valu jääb õhku rippuma

nii nagu täht

kes tahaks minna ära

teise taevasse

jah kogu valu jääb õhku rippuma

ja ma lähen välja ja hingan öö jahedust

ning toetan oma kuumava pea

vastu ta lohutavat kätt

*

Vahel tuleb mõte surmast

ja libistab end läbi juuste

paotab mu peas üht tagaust -

ent kaob siis uuesti öösse

kõik mu muud mõtted jäävad

muidugi kohe seisma

sest surma mõte on suur

muud mõtted ei tulegi enam tagasi

nii jäävad vaid vaikuse augud

ümber külmade oimukohtade -

väikesed vaikuse augud

täis maailmaruumi avarust

*

Elu libiseb

mu sõrmede vahelt

nagu vesi

õnn libiseb sõrmede vahelt

nagu pilved läbi okste

üleval mäel

mu õnn on siit pääsenud

lugema tähti

ülalpool pilvi

ah oleks mu sõrmed

tugevad kui puud

ei oleks mu suu

täis karjeid -

raskeid kui kivid

üleval mäel

*

Mina ei tea kas seista müüri ees

silmad lahti või kinni

(jah see on viimane müür

viimne takistus enne teispoolsust)

nii nagu pole vahet

kas silmad on lahti või kinni

pole ka vahet kui paks on sein

sest kui meid enam siinpool ei ole

oleme sealpool nii või teisiti

ning siin ei jää teha muud

kui seista ühes käes külmus

ja teises kogu armastus -

nii palju kui seda meis veel on

*

Kui sa unustad ennast

minu unustamistesse

ei ole see ükskõiksus -

see on suubumine

suurde unustusse

kus on kahetsuse tondid

ning eemal ka teised -

meile armsad surnud

kelle tarbetu õrnus

meenutab su käte oma

kuid kui päike tõuseb

ja su erutatud keha

neelab endasse uut päeva

helendab unustuses siiski veel

selge ja varjundirikas lapsepõlv