Üüve-Lydia Toompere: kõigega meie elus tekivad stereotüüpsed arvamused

Lavastus "Teine asi" põhineb kogukondlikul uurimusel, 96 paidelaselt kogutud dokumentaalsel materjalil. Nii nagu autorid, lavastajad ning etendajad Üüve-Lydia Toompere ja Siim Tõniste räägivad, on selles kõiges paras annus maagiat, tundmatuid reaalsusi ja liba-antropoloogilist lähenemist.

Toompere sõnul räägib etendus erinevatest asjadest ning inimeste suhetest nendesse. Samuti pööratakse lavastusega tähelepanu, kuidas asjad elusid mõjutada ning kuidas on võimalik nendega tulevikku ennustada.

"Me kogusime Paide inimeste käest asju, mis on nende jaoks olulised ja ilusad. Me väga palju kriteeriume ei seadnud, inimesed ise said otsustada, mis on see ilus ja oluline asi. Need me oleme ka siia pannud läbi sellise väikse vimka välja vaatamiseks," rääkis Tõniste.

Lavastustegevus toimub uhke ja lopsaka palmi all, kus kaovad publiku ja etendajate vahelised piirid. Etendus lõpeb omalaadse sidumismänguga, mis etendajate sõnul tähendabki seda, et ka nemad ise muutuvad lõpuks asjadeks.

"Hästi oluline asi, mis siit võib-olla kaasa võtta, on see, et kõigega, mis meie elus juhtub, tekivad mingid stereotüüpsed arvamused," rääkis Toompere. Ka Tõniste nõustus Toompere arvamusega ja lisas, et inimestel tekivad erinevad vaatenurgad samadele asjadele.

Lavastust "Teine asi" mängitakse Paide teedevalitsuse suure palmiga saalis veebruaris ja märtsis viiel korral.