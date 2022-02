Kunstihoone peamaja arhitektuurivõistluse võitsid KUU Arhitektid ja Pink

Žürii langetas otsuse konsensuslikult, pidades oluliseks hoones näituste korraldamise lihtsust, külastajate teekonna loogilisust ja kaalus kriitiliselt vastavust muinsuskaitse eritingimustele ja sellest tulenevaid võimalikke lahendusi.

Tallinna Kunstihoone rekonstrueerimise arhitektuurivõistluse eesmärk oli valida parim sisearhitektuurne, kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus Tallinna Kunstihoone rekonstrueerimiseks ja võimalikuks maa-aluseks laiendamiseks. Samuti pakkuda Kunstihoone hoovialale funktsioone toetav ideelahendus.

Võistlusele kvalifitseerus kuus tööd, võistluse auhinnafond oli 38 000 eurot. Võitja, arhitektuuribürood KUU Arhitektid ja Pink (meeskond Kalle Komissarov, Tarmo Piirmets, Joel Kopli, Anni Leo, Juhan Rohtla), saab peapreemiana 12 000 eurot. Võistlusel pälvis teise koha MA Arhitektid ning kolmanda koha arhitektuuribüroode Vaikla Studio ning Studio 3 ühistöö.

"Ootasime töid, mis säilitavad ja eksponeerivad muinsuskaitse all olevaid säravaid väärtusi, kuid samas on julged ja loovad Kunstihoonele uue kvaliteediga külastuskogemust," kommenteeris Tallinna Kunstihoone juhataja ja arhitektuurivõistluse žürii esimees Paul Aguraiuja. "Kunstihoone on praktiliselt muutumatul kujul olnud juba 85 aastat meie kunsti kodu. Arhitektuurivõistluse tulemusel saadud lahendus aitab Kunstihoonel olla ka järgmistel aastakümnetel väärikaim näitusepaikkunstnike jaoks ning eelistatuim kunstielamuse pakkuja külastajaile."

Võistluse žürii hindas muuhulgas kavandite ideelist ja vormilist kvaliteeti, lahenduse sobivust asukohta, funktsionaalsust, logistilist loogikat, energiatõhusust, majanduslikku otstarbekust, muinsuskaitselistele eritingimustele vastavust jms. Žüriisse kuulusid Paul Aguraiuja (SA Kunstihoone), Elin Kard (Eesti Kunstnike Liit), Paco-Ernest Ulman (Eesti Arhitektide Liit), Toomas Adrikorn (Eesti Arhitektide Liit), Eeva Masso (Eesti Sisearhitektide Liit), Merle Kinks (Muinsuskaitseamet, hääleõiguseta liige) ja Toomas Laumets (rekonstrueerimise projektijuht, hääleõiguseta liige).

Arhitektuurivõistlus hõlmas Tallinnas Vabaduse väljak 6 ja Vabaduse väljak 8 hoonekompleksi arhitektuurset lahendust ning hooviala terviklikku lahendust.