Kunstihoone võidutöö arhitekt: hoone renoveerimine lähtub selle vajumisest

Kunstihoone rekonstrueerimise konkursile kvalifitseerus kuus eriilmelist lahendust. Žürii hindas kavandite ideelist ja vormilist kvaliteeti, funktsionaalsust, logistikat ja energiatõhusust ning vastavust muinsuskaitselistele eritingimustele.

Arhitektuuribürood KUU Arhitektid ja Pink meeskonda kuuluvad Kalle Komissarov, Tarmo Piirmets, Joel Kopli, Anni Leo ja Juhan Rohtla.

"Selle võidutöö juures ongi imeline, et nad on suhtunud väga tundlikult muinsuskaitse all olevatesse väärtustesse," rääkis võidutööst Kunstihoone juhataja Paul Aguraiuja ja lisas, et arhitektid on oma kavandis suutnud säilitada 1934. aasta hoone originaali, ent lisanud sellele ka täiesti kaasaegse vaatenurga.

Pärast rekonstrueerimist võetakse kasutusele unikaalse klaaslae kohal olev kolmas korrus. Avalikuks linnaruumi osaks muutub hooviala, mis praegu on kasutusel parklana. Arhitekt Kalle Komissarov lisas, et rekonstrueerimise teeb eriti keeruliseks hoone praegune seisund.

"Kunagi sõja ajal oli siin läheduses pomm, ja sellest tulenevalt on konstruktsioonis praod – neid on püütud kokku lappida, aga see hoone vajub kolmes osas," selgitas Komissaarov ja lisas, et erinevalt vajuvad nii fassaad kui põhisaal.

"Selliste olemasolevate hoonetega algab kõik auditist. Me krohvi alla ei näe, me teame mingeid ehituslikke komplikatsioone, aga mis meid vormis hoiab on see, et ajakava on pandud olümpialik, vaatame, kuidas sellega läheb."

Praeguste plaanide kohaselt peaks Kunstihoone rekonstrueerimine lõppema 2024. aastal.