Nile Rodgers ja Chic esinevad suvel Tallinnas

Ansambli Chic ja ühtlasi Rodgersi tuntuim hitt on "Le Freak", mis on ka enim müüdud singel plaadifirma Atlantic ajaloos, Chici teist hittlugu "Good Times" on aga nimetatud isegi hiphop-muusika alusepanijaks.

Rodgers on valitud rock'n'roll'i kuulsuste koja liikmeks ning hiljuti nimetati ta ka Abbey Roadi stuudio loovjuhiks – esimeseks omataoliseks legendaarse stuudio ajaloos.

Esimeste albumite hulka, mille järgi Rodgers ise tantsis, kuulusid Donna Summeri "Love Your Body" ja Village People'i "San Fransisco". "Ma ei teadnud, kuidas diskot tantsida, aga õppisin käigult," meenutas Rodgers. "Ja ma otsustasin, et ma pean olema osa tantsumuusikast terve oma elu. See oli minu jaoks pöördepunkt."

Nile Rodgers on läbi oma karjääri teinud koostööd selliste tegijatega nagu David Bowie, Diana Ross ja Madonna, mis tähendab, et tema osalusega teosed on üle terve maailma müünud kokku üle 500 miljoni albumi ja üle 75 miljoni singli. Kuid Rodgers on andnud oma puudutuse ka Daft Punki, Avicii, Sigala, Disclosure ja Sam Smithi loomingule.

Nile Rodgers & Chic andsid hiljuti välja stuudioalbumi, mis kannab nime "It's About Time", mis vallutas Ühendkuningriigi albumite edetabeli esikümne.

"Nagu Bowie ikka ütles – me püüame alati oma värvipaletti kirkamaks muuta. Oleme alati uute alade otsingutel, otsime uusi viise, kuidas inimeste tundekeeli puudutada. Uusi viise, kuidas nende jalgu puudutada," märkis Rodgers muusika loomise kohta.

"Ja selle all ei pea ma silmas mitte jalamassaaži, vaid ma tahan inimesed tantsima panna. Kui sa saad inimese käest kätte ürgse reaktsiooni, siis pole artisti jaoks sellest midagi paremat."

Nile Rodgers & Chic esinevad Tallinnas Haven Kakumäel 1. juunil 2022.