Mart Kangur "Armkoest": see raamat on ühtsem kui eelmised raamatud

Autori sõnul on ta oma teoses taotlenud ligipääsetavust, et lugejal oleks võimalik jõuda teos varasematega võrreldes ühtsem. Luule on seotud armastusega, kuid romantika asemel on rohkem ka lahkuminekut puudutavat.

Žürii esimehe Saara Liis Jõeranna sõnul iseloomustab Kanguri luulet nii mängulisus, vaimukus kui ka oluliste küsimuste tuuma tabamine.

"Mart Kanguri luule puhul on väga võluv see, kuidas ta armastab sõna ja luulet ennast, nii et ta on mänguline, ta on vaimukas, aga samal ajal siis tabab selliste oluliste, lihtsasti samastutavate küsimuste tuuma," rääkis Jõerand.

"See raamat on ühtsem kui eelmised raamatud. Ta on armastusest ikkagi, ta on suhetest, lahkuminekust," iseloomustas Mart Kangur oma teost "Armkude".

"Seal on ka rõõmsamaid ja selliseid mängulisemaid asju, aga teine pool on selline raskem, ütleme sellise kriisi läbielamine. Ma ise kirjutasin neid väga raskes olukorras ja ma sain sellest abi, võibolla siis lugejad saavad samamoodi abi."

Lisaks Jõerannale kuulusid žüriisse Endla Reintam, Rutt Hinrikus, Arne Merilai ja Kristiina Avik. Luulepreemiat annavad välja Tartu linn ja Tartu Kultuurkapital tunnustades Gustav Suitsu luulele omaseid väärtusi kandvat luulekogu.