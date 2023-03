Gustav Suitsu luulepreemia pälvis Tõnis Vilu

Tõnis Vilu on laureaatidest esimene, kes pälvinud preemia teist korda. 2017. aastal sai auhinna tema teos "Kink psühholoogile".

"Tõnis Vilu avab lugejale tihkelt läbikomponeeritud teadvusruumi, kus keerukad mälupildid ja intensiivsed meeleseisundid on kätketud päris lühikestesse luuletustesse, mis terve luulekogu ulatuses omavahel dialoogi astuvad. Ses teadvusruumis on omajagu olemise raskust ja tumedust, ent nende sõnapiltide sügavus ei mõjugi ilmtingimata ängistavana - see pole kerge luule, aga selle lugemisest võib kummatigi hakata kergem," kommenteeris žürii kõneisik Berk Vaher.

Žürii töös osalesid tänavu Endla Reintam, Arne Merilai, Kristiina Avik ning Berk Vaher.

Gustav Suitsu nimelist luulepreemiat annavad alates 2004. aastast välja Tartu linn ja Tartu Kultuurkapital. Preemia määratakse luuletajale, kes on möödunud aasta jooksul avaldanud vähemalt ühe ajastutundliku, filosoofiliselt sügava ja kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu, mis kannab Gustav Suitsu luulele omaseid väärtus.