Selgusid konkursi Noor Helilooja 2022 finalistid

Žürii liikmed Maria Kõrvits ja Ardo Ran Varres valisid laekunud helitööde hulgast finaalkontserdile teosed järgmistelt autoritelt: Selina Feklina, Hele-Riin Raun, Georg Jakob Salumäe (noorem vanuserühm) ning Kertu Katriin Kotkas, Gregor Kulla, Lisanna Laansalu, Joosep Ottokar Oja, Brita-Liis Oruste, Érik Rauk, Mariann Raun, Tarmo Univer, Patrik Sebastian Unt ja Joosep Vall (vanem vanuserühm).

Ardo Ran Varres ütles, et nooremate kategoorias said finaali kõik kolm laekunud tööd. "Vanemas vanuserühmas valiti välja kümme lugu. Teoseid on eriilmelisi ja põnevate pealkirjadega, nii tehniliselt nõudlikumaid kui ka lakoonilisema ülesehitusega."

Lõppkontsert toimub 17. aprillil kell 16 Heino Elleri muusikakooli Tubina saalis, festivali Eesti Muusika Päevad 2022 Tartu programmi osana. Teosed kannab ette spetsiaalselt ellu kutsutud ansambel koosseisus: Maria Jönsson (flööt), Kadri Rehema (vioola), Jorma Toots (klaver), Stefan Heinrich Kerstan (fagott) ja Hanna Ingrid Nurm (kontrabass).

Konkursi "Noor Helilooja 2021" võitsid Georg Jakob Salumäe nooremas ning Emiliya Borisova ja Margot Männik vanemas vanuserühmas.