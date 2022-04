Kunstihoones avaneb Leonhard Lapini mälestusnäitus

Leonhard Lapin (1947-2022), kes on Eesti kunstiajaloos oluline oma avangardse loomingu ja tegevuse poolest, lahkus siit ilmast tänavu veebruaris. Suure kunstniku mälestuseks avatakse Tallinna Kunstihoones näitus "Leo", mille loojad on Sirje Helme ja Tamara Luuk.

Lapini tegevus oli tihedalt just Kunstihoonega seotud, ta on seda kohta nimetanud lausa kunstitempliks. "Kunstihoone aknal säravat päikesepeegeldust nähes tunnen, et päike tõuseb Kunstihoonest – kunstitemplist. Päike loojub sinna, et taas sealt tõusta," kirjutas ta Kunstihoone 70. aasta juubeli puhul.

Näitus avaneb 8. aprillil ja jääb üles Kunstihoone rekonstrueerimistööde

alguseni ehk 5. juunini. Eksponeeritakse Lapini tuntud sarju nagu "Protsessid" (1980–1995) ja "Rütmid sfääril" (1992). Väljapaneku üks osa on kunstniku tekstid ja luuletused.