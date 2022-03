Vilen Künnapu: Leo jättis mulje, et on igavene

"See on rohkem kui ootamatu," sõnas Künnapu "Ringvaates". "Leo oma tohutu vitaalsuse ja jõuga jättis küll mulje, et ta on igavene või vähemalt päris palju veel tegutseb."

Lapin ja Künnapu olid sõbrad üle 50 aasta, tutvudes ülikooli esimesel kursusel.

"Ta oli ikkagi sõber, vaatamata sellele, et me aegajalt tülitsesime," kirjeldas Künnapu, lisades, et tülisid tuli ikka ette, aga peamiselt jääb meelde ikka helgus. "Tema kohta võib kõiksugu asju rääkida, aga ta oli hea südamega."