Kertu Moppel ja Juhan Kivirähk hindavad "Kultuuristuudios" soorollisooritusi

"Kultuuristuudio. Arutelu" seitsmendas saates on kolmapäeva õhtul teatriauhindadest tõukuvalt vaatluse all, kas naislavastajaid hinnatakse Eestis vähem kui meeslavastajaid. Samuti arutlevad Kertu Moppel ja Juhan Kivirähk saatejuhi Kaupo Meieliga teatri rolli üle hirmuäratavas maailmas.

Märtsi lõpus kuulutati välja Eesti teatriauhindade laureaadid 2021. aasta loomingu eest ja pärast seda puhkes meedias ja sotsiaalmeedias arutelu selle üle, miks naislavastajaid küll nomineeritakse, kuid auhinna pälvivad ikka ja jälle meeslavastajad.

Sellele tõsiasjale juhtis tähelepanu Andrei Liimets ERR-i kultuuriportaalis ilmunud loos "Haldjate maailm ja piinlik palagan teatriauhindadel". Eesti Ekspressis ilmunud artiklis "Teatriringkondades käärib mööda soo- ja põlvkonnapiire" tsiteeritakse ühte meeslavastajat, kes ütleb, et naised tehku lihtsalt paremaid lavastusi. Steven-Hristo Evestus kirjutas viimaks Eesti Päevalehes, et "soolise võrdsuse temaatika on teatrimaastikul läbi rääkimata ja paika panemata".

"Kultuuristuudio. Arutelu" külalised, teatritegija Kertu Moppel ja teatrivaataja Juhan Kivirähk analüüsivadki naiste, meeste, žüriide ja auhindade teemat nii teatris kui ka elus laiemalt. "See, kuidas me kunsti näeme, on läbi põimunud sooprismast," märgib saates Moppel. Kivirähk üldistab, et inimeste alateadvuses on soolise võrdõiguslikkuse probleem läbi mõtestamata.

Koroonakriis ja sellele vahetult järgnenud sõda Ukrainas ei ole jätnud puudutamata ka Eesti teatrit. Mõnel juhul on teatrilavastused, näiteks Moppeli lavastatud "Mefisto", aga toimuvat hoopis ette ennustanud. Nüüd on küsimus selles, millist teatrit, kas pelgupaika või mõtlemisainet pakkuvat, publik praegu kõige enam vajab. Võib-olla ei peagi teater tegelema sellega, mida temalt oodatakse, vaid peab püüdma luua seda, mida publik vajab, nagu on öelnud president Alar Karis.

Kivirähk ja Moppel on ühel meelel selles, et teatril peab olema ambitsioon inimeste mõttesuundi murda ja muuta.

