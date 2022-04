"Vabakava'' uurib koos lastega, mida tähendab olla vaba

Mida tähendab vabadus, kuidas seda hoida või sellest ilma jääda, on küsimused, millele "Vabakava" looja sõnul mänguliselt vastuseid otsitakse.

"Alguses oli plaanis teha midagi abstraktsemat, aga mida rohkem siin aega veetsime, seda enam tundsime, et peame lavastuse ajalooga siduma. Nii sai sellest mänguline ja pedagoogiline lavastus lastele," sõnas dramaturg Piret Jaaks.

Autori sõnul on neile tähtis, et pedagoogilisus ei ilmneks otsesel viisil, vaid interaktiivsel moel. "Lapsed ei taju, et neid nüüd õpetatakse. Aga kui nad on selle läbi teinud, siis on neil ajalooteadmisi sajast aastast Eesti ajaloos."

Lavastus on mõeldud lastele vanuses 7-12. Rännakut juhivad etenduskunstnikud Christin Taul, Tiina Mölder, Helen Reitsnik ja Simo Kruusement.

Esietendus toimub 30. aprillil Vabamus.