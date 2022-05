Vabamu uus juht on Karen Jagodin

Karen Jagodin sõnas, et tal on au saada võimalus juhtida Vabamut. "Meie missioon mõista ja teadvustada meie lähiajalugu ning seeläbi hoida meie vabadust on nüüd tähtsam kui iial varem. Ukrainas sündinud muuseumi rajaja Olga Kistler-Ritso pidi ka ise Eestist põgenema ja tema saatus kõnetab kõiki eestimaalasi ilmsete paralleelide kaudu," lisas ta ja mainis, et peab oluliseks Vabamusse tuua rohkem noori "On oluline, et ka vabas Eestis sündinud ja kasvanud noored mõistaksid, kui habras vabadus tegelikult on, ja et seda ei saa võtta iseenesestmõistetavana."

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler, Vabamu endine tegevdirektor ja Vabamu nõukogu liige Merilin Piipuu lisas, et Karen Jagodin on väga tugev muuseumimaailma liider. "Tema oskused võimaldavad laiendada ja tugevdada meie näituste, ürituste, haridus- ja noorte kaasamise programme ajal, mil vabaduse väärtustamine on olulisem kui kunagi varem."

Karen Jagodin on töötanud kunsti ja kultuuri valdkonnas 2005. aastast. Ta on lõpetanud EKA kunstiteaduse eriala ja University College Londoni Bartletti arhitektuuriinstituudis magistriõpingud arhitektuuriajaloos. Enne Vabamusse tulekut töötas ta Eesti Arhitektuurimuuseumis ja Eesti Meremuuseumis ning on juhtinud muuseumide valdkonnas mitut suurprojekti. Ta on Eesti Muuseumiühingu ning Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu liige. 2008. aastal sai ta Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia ja koos Eesti Meremuuseumi meeskonnaga võitis 2021. aastal kaks Eesti muuseumide aastaauhinda Paksus Margareetas avatud püsinäituse eest.