Vabamu ja Stanfordi ülikooli raamatukogude koostöös valmis veebinäitus

Vabamu ja Stanfordi ülikooli raamatukogude koostöös on valminud näitus "Siht on vabadus: Eesti okupatsioonide ja iseseisvuse ajalugu" ning ühiselt algatati veebivestluste ja seminaride sari "Global Conversations".

Näituste esitlemise veebiplatvormile "Spotlight at Stanford" loodud näitus on koostatud Vabamu kogude museaalide põhjal. See tutvustab Eesti lähiajalugu okupatsioonide ajal ning kirjeldab meie riigi iseseisvuse taastamise lugu. Ingliskeelne veebinäitus on suunatud rahvusvahelisele auditooriumile, nii üliõpilastele, ajaloolastele kui ka Eesti lähiajaloo huvilistele.

Vabamu näituste kuraator Piret Karro selgitas, et näitusega teevad nad rahvusvaheliselt ligipääsetavaks Vabamu kogude võtmeesemeid, mille abil on võimalik tutvustada Eesti lähiajalugu aastatel 1939–1991. "Veebinäituse külastaja tutvub nii Teise maailmasõja ajal toimunud turbulentse võimuvahetusega Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Venemaa vahel, õpib tundma neid tööriistu ja süsteeme, millega hoiti üleval totalitaristlikku režiimi ning lõpuks jõuab 1980.–1990ndatesse, kui toimus laulev revolutsioon ja kiire töö oma riigi taas väljakuulutamiseks. Museaalid on varustatud isiklike lugudega, mis jutustavad Eesti vabaduse taastamise lugu."

Näitust aitasid kokku panna Tallinna, Tartu ja Stanfordi ülikoolide tudengid oma muuseumipraktikal Vabamus. Tartu ülikooli kultuuriteaduste instituudi tudeng Anna-Kristiina Pae selgitas, et tänu sellele kogemusele sai ta parema ülevaate, mida tähendab töö muuseumis, kuidas toimub projekti eeltöö ning mida eeldab koostöö erinevate organisatsioonide vahel.

Koostöö võtmefiguurideks olid Stanfordi raamatukogu juhataja Michel A. Keller, kes kuulub ka Vabamu nõukogusse ning Eesti ja Balti uuringute kuraator Liisi Esse. Stanfordi ülikooli raamatukogu on Vabamu jaoks oluline partner ja valminud näitus ei ole ainuke ühine ettevõtmine.

Sel kevadel algatati ka veebivestluste ja loengute sari "Global Conversations", mille käigus uuritakse vabaduse mõju üksikisikutele, peredele, kogukondadele, omavalitsustele, riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele, kaasates dialoogi õpetlasi ja õpilasi, poliitikakujundajaid, ettevõtjaid ja sotsiaalvaldkonna inimesi. Sarja erilises fookuses on Eesti ja Balti riigid.

Esimese veebipõhise arutelu teemaks oli "Küberjulgeolek ja globaalsed konfliktid 21. sajandil", mida analüüsisid Eesti Vabariigi ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, Freeman Spogli Instituudi (FSI) geopoliitika, tehnoloogia ja valitsemise programmi direktor Andrew Grotto ning FSI Rahvusvahelise julgeoleku ja koostöökeskuse vanemteadur Herbert Lin. Sarja teine üritus toimus 20. aprillil, kus esitles oma tööd küberdiplomaatia valdkonnas TalTechi külalisteadur Anna-Maria Osula.